Фінляндія – Україна 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 22:25)

До теми Збірна України зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи з волейболу

Українки агресивно розпочали поєдинок, зробивши ривок 4:1. За весь перший сет "синьо-жовті" тільки один раз дозволили фінкам вийти вперед на один м'яч. Наша команда впевнено виграла дебютну партію.

У другому сеті на майданчику точилася гостріша боротьба. Збірна Фінляндії неодноразово виходила вперед, однак у вирішальний момент українки дотиснули суперниць.

Протягом останнього сету Фінляндія тривалий час лідирувала, але саме українки добралися до матч-боллу. Але фінки не дозволили українкам виграти матч і взяли партію.

У четвертому сеті здавалося, що Фінляндія переломила гру. Суперниці українок тривалий час були попереду, але під завісу партії наша команда вийшла вперед.

Цього разу "синьо-жовті" не відпустили перемогу та дотиснули фінок!