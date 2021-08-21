Дніпро-1 – Рух 2:0

Голи: Ігнатенко, 27, Назаренко, 35

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Подвійний удар Дніпра-1

Початок поєдинку у Дніпрі не увінчався великою кількістю ударів та небезпечних моментів. Однак на 27 хвилині вболівальники у Дніпрі таки побачили гол.

Після розіграшу кутового Дніпро-1 вдалося відзначитися результативним ударом. Під час другої фази атаки Данило Ігнатенко наважився на удар з-за меж штрафного.

Півзахисник застав зненацька голкіпера львів'ян Юрія Паньків та поцілив у "дев'ятку" – 1:0!

Відео голу Ігнатенка



Та парад красивих голів на цьому не завершився. Довбик виграв м'яч на полі суперника та скинув на Назаренка. Гравець Дніпра-1, мов на велосипеді об'їхав гравців Руху, та покотив м'яч у нижній кут – шедевр і 2:0 на табло!

Відео голу Назаренка

Злива моментів біля воріт Руху

Як тільки команди вийшли з роздягальні після перерви, господарі отримали нагоду для третього голу. Гуцуляк отримав передачу від Довбика та пробив у дальній кут. Рух врятувала дивовижна реакція Паньківа.

На 54 хвилині дніпрянам ледь не вдався черговий шедевр. Дубінчак завдав красивого удару злету, проте Паньків здійснив ефектний порятунок.

Відразу після подачі кутового Ігнатенко намагався забити у тому ж стилі, що й перший м'яч. Але й тут Паньків був на висоті та ще й парирував добивання Довбика.

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Через 3 хвилини Дубінчак вдруге загрожував воротам Руху. Спіймавши кураж, Владислав наважився на дальній удар. Паньків не без проблем відбив потужний удар гравця Дніпра-1.

Лишень на 61 хвилині поєдинку Рух отримав свій перший шанс для голу. Борячук після передачі партнера отримав багато простору, наблизився до штрафного дніпрян та завдав удару в кут. Господарів врятувала стійка!

Під завісу матчу Довбик мав два моменти. Артем вийшов на рандеву з Паньківим, обіграв голкіпера, однак не влучив у ворота. У компенсований час нападник завдав потужного удару, який знову відбив Паньків. Рух же відповів дальнім ударом Мартинюка, однак Кожокару відбив м'яч.