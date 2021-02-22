Нічия Динамо, наближення Шахтаря, медаль Кривонос: топ-новини спорту 21 лютого

У неділю, 21 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Київське Динамо зіграло внічию з чернігівською Десною в матчі 15 туру чемпіонату України з футболу з рахунком (1:1).

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На початку другого тайму рахунок відкрив гравець чернігівської команди Пилип Будківський. На 87-й хвилині Десна залишилася в меншості: другу жовту картку отримав Денис Безбородько.

Уже в компенсований час арбітр після перегляду відеоповтору поставив пенальті у ворота Десни за гру рукою. Одинадцятиметровий удар реалізував Віктор Циганков.

Після 15 турів Динамо має 34 очки та лідирує в чемпіонаті, випереджаючи донецький Шахтар на один заліковий пункт.

Шахтар на власному полі переміг Рух у 15 турі УПЛ – 2:0.

Захист Руху провалився на 9-й хвилині, коли з передачі Марлоса відзначився Тете. Упродовж усього матчу підопічні Луїша Каштру продовжували контролювати перебіг подій на полі, небезпечно атакували й у підсумку цілком закономірно перемогли.

Майкон на 60-й хвилині подвоїв перевагу та святкував виграш – 2:0. Примітно, що півзахисник Марлос провів 250-й поєдинок за Шахтар в усіх турнірах.

У першому колі, саме в матчі проти "гірників", новачок Ліги – Рух набрав перші очки в елітному дивізіоні. Цього разу Шахтар не залишив супернику жодних шансів та набрав 33 очки в чемпіонаті.

21 лютого відбулась жіноча гонка переслідування в Брезно-Осрблі. Українська біатлоністка Анна Кривонос здобула срібну нагороду.

Інші українки виступили не так вдало. Ірина Петренко із 16 позиції опустилась у третій десяток – 24 місце. Надія Бєлкіна та Валерія Дмитренко дещо покращили свої позиції – на 5 та 10 сходинок відповідно.

Результати гонки

1. Анна Вайдель (Німеччина) (0+0+0+1) 26:13,7

2. Анна Кривонос (Україна) (0+0+0+1) +9,4

3. Рагнільд Фемштейневик (Норвегія) (0+0+0+2) +15,0

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23. Надія Бєлкіна (0+0+1+1) +2:13,6

24. Ірина Петренко (1+0+0+1) +2:22,2

48. Валерія Дмитренко (0+1+0+1) +4:35,1

Тенісист Новак Джокович у фіналі 21 лютого позмагався за титул з росіянином Данилом Мєдвєдєвим. 33-річний серб у трьох сетах переграв суперника та став рекордсменом за кількістю титулів Australian Open.

Тенісисти провели на корті майже 2 години. 25-річний Данило Мєдвєдєв не використав шанси, які давав йому досвідчений суперник. Для Джоковича цей титул став вже дев'ятим у кар'єрі, він захистив статус чинного чемпіона.

Новак Джокович – Данило Мєдвєдєв 3:0 (7:5, 6:2, 6:2)