У неділю, 21 лютого, відбулась жіноча гонка переслідування в Брезно-Осрблі . Українська біатлоністка Анна Кривонос здобула срібну нагороду.

У спринті 23-річна українська біатлоністка зупинилась у кроці від п'єдесталу. Анні Кривонос не вистачило лише 0,2 секунди до "бронзи". Цю ситуацію українка виправила вже у персьюті.

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Перша нагорода на дорослому рівні

Анна вдало пройшла три вогневі рубежі, лише останній зупинив українку від перемоги. На останній стрільбі талановита біатлоністка одного разу влучила у "молоко" – 19 з 20 пострілів українки гонці потрапили у ціль.

Швидше українки виявилася лише представниця Німеччини Анна Вайдель, яка також допустила всього одну помилку в гонці на останній стрільбі. Завдяки такій точності німкеня зуміла підійнятись з 7-ї позиції на першу.

Трійку лідерок замкнула норвежка Пагнільд Фемштейневік, яка стартувала під 8-м номером. Вона стала єдиною з призерок, яка схибила двічі.

Інші українки виступили не так вдало. Ірина Петренко із 16 позиції опустилась у третій десяток – 24 місце. Надія Бєлкіна та Валерія Дмитренко дещо покращили свої позиції – на 5 та 10 сходинок відповідно.

Результати гонки

1. Анна Вайдель (Німеччина) (0+0+0+1) 26:13,7

2. Анна Кривонос (Україна) (0+0+0+1) +9,4

3. Рагнільд Фемштейневик (Норвегія) (0+0+0+2) +15,0

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23. Надія Бєлкіна (0+0+1+1) +2:13,6

24. Ірина Петренко (1+0+0+1) +2:22,2

48. Валерія Дмитренко (0+1+0+1) +4:35,1