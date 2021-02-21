Тенісист Новак Джокович у фіналі 21 лютого позмагався за титул з росіянином Данилом Мєдвєдєвим. 33-річний серб у трьох сетах переграв суперника та став рекордсменом за кількістю титулів Australian Open.

Тенісисти провели на корті майже 2 години. 25-річний Данило Мєдвєдєв не використав шанси, які давав йому досвідчений суперник. Для Джоковича цей титул став вже дев'ятим у кар'єрі, він захистив статус чинного чемпіона.

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Новак Джокович – Данило Мєдвєдєв 3:0 (7:5, 6:2, 6:2)

Новак класно розпочав поєдинок, взявши три гейми поспіль – 3:0. Мєдвєдєв не лише зміг взяти себе у руки, але й здійснив неймовірний камбек, зрівнявши рахунок – 3:3. Такий поворот подій шокував досвідченого Джоковича, який вже на початку зустрічі дав зрозуміти, хто є головним фаворитом цього протистояння.

Далі на корті почались справжні каруселі від обох тенісистів. Спортсмени по черзі брали гейми на своїх подачах. А ключовим у першій партії став 11 гейм, коли Новак з потрійним брейком взяв гейм. У наступному йому потрібно було лише вдало зіграти на подачі суперника, що він і зробив. Спершу серб повів з потрійним брейком, але росіянину вдалось відіграти два з них. Однак на більше тенісиста з Росії не вистачило – 7:5.

Третій поспіль захист титулу

Якщо у першій партії 25-річний Мєдвєдєв давав гідний бій титулованому супернику, то у наступному сеті було вже значно важче. Спочатку тенісисти обмінялись люб'язностями, віддавши гейми на власних подачах, а далі у грі домінувати став серб. Новак взяв три гейми поспіль та довів сет до перемоги – 6:2.

Наступний сет став останнім у зустрічі. Джокович показав теніс своїх найкращих років, а Данило не зміг нічого протиставити ідеальній грі серба. Здається, статус Джоковича тиснув на психологічний стан російського суперника. У підсумку – 6:2.

Загалом у матчі Мєдвєдєв зробив більше ейсів за суперника – 6 проти 3-х. Але у його грі було й більше подвійних помилок – 2 проти 4-х. Джоковичу вдалось виграти за матч 2 брейки, 12 із 14 геймів на подачі та 7 із 14 на прийомі.