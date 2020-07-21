"Шахтар" повернув у склад хворого на коронавірус футболіста збірної України
Український правий захисник, який проводив частину сезону в польському "Лех"., Богдан Бутко в новому сезоні вернеться в розташування донецького "Шахтаря".
Із завершенням останнього поєдинку чемпіонату проти "Ягеллонії" (4:0) у Богдана завершився термін дії орендного договору. Польський клуб його продовжувати не буде, повідомляє його офіційний сайт.
Читайте також: Гравець збірної України Бутко зізнався, що потайки перехворів на коронавірус
Тому Богдан Бутко повернеться в Україну і буде захищати кольори донецького "Шахтаря", з яким у гравця контракт до 31 червня 2021 року.
Богдан Бутко перехворів на коронавірус
Богдан Бутко міг перехворіти на коронавірус. Зараз в нього в крові є антитіла, а сам він схильний до того, щоб інфікуватися.
Бутко розповів, що він чимало часу провів у самоізоляції – двічі по 14 днів.
- Варто нагадати, що права на Богдана Бутко належать донецькому "Шахтарю". За польський "Лех" гравець виступає на правах оренди.
- За "Лех" виступає ще один українець – Володимир Костевич.
- Богдан Бутко викликався до збірної України, у тому числі зіграв у матчах відбору на Євро-2020.