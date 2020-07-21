Український правий захисник, який проводив частину сезону в польському "Лех"., Богдан Бутко в новому сезоні вернеться в розташування донецького "Шахтаря".

Із завершенням останнього поєдинку чемпіонату проти "Ягеллонії" (4:0) у Богдана завершився термін дії орендного договору. Польський клуб його продовжувати не буде, повідомляє його офіційний сайт.

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Тому Богдан Бутко повернеться в Україну і буде захищати кольори донецького "Шахтаря", з яким у гравця контракт до 31 червня 2021 року.

Богдан Бутко перехворів на коронавірус

Богдан Бутко міг перехворіти на коронавірус. Зараз в нього в крові є антитіла, а сам він схильний до того, щоб інфікуватися.

Бутко розповів, що він чимало часу провів у самоізоляції – двічі по 14 днів.