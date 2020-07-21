Головним наставником донецького клубу став Ігор Климовський, який керував діями команди протягом останніх місяців. Контракт з фахівцем розрахований на 1 рік.

Керівництво клубу задоволене результатами команди, які показують футболісти під керівництвом Ігоря Климовського. Тому наставнику було запропоновано очолити команду, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Рятівник донеччан

Климовський приєднався до "Олімпіку" ще у 2001 році. Протягом 18 років фахівець працював з молодіжними складами донеччан. За час роботи в академії донеччан виховав чимало футболістів для клубів Прем'єр-ліги, зокрема Заура Махарадзе, Дмитра Гречишкіна, Владислава Кулача, Ігоря Левченка.

У квітні минулого року, після відставки В'ячеслава Шевчука, Климовський вперше прийняв "Олімпік" та став виконуючим обов'язків головного тренера. Тоді команда перебувала за крок від вильоту в Першу лігу, але фахівець зі своїм штабом провів шалену роботу та зумів переломити ситуацію, зберігши "Олімпік" у Прем'єр-лізі.

Вдруге 48-річний фахівець тимчасово очолив клуб у жовтні 2019 року. Тоді після 5 поразок на старті чемпіонату у відставку був відправлений Жуліо Сезар. І Климовський в першому ж матчі допоміг "Олімпіку" заробити перше очко в сезоні в грі з грандом українського футболу київським "Динамо".

Він був помічником Вісенте Гомеса. Коли іспанець покинув команду Климовський знову прийшов на допомогу. Українському наставнику довелося не просто битися за очки, щоб зберегти прописку у вищому дивізіоні, а й налагоджувати мікроклімат в колективі.

48-річному наставнику вдалось впоратись із поставленими завданнями. Останні дві розгромні гостьові перемоги в цьому сезоні є цьому підтвердженням.

За підсумками минулого сезону УПЛ "Олімпік" фінішував на 9-й сходинці.

Вже 27 липня Ігор Климовський розпочне готувати команду до нового сезону в якості головного тренера клубу.

Тренерський штаб Климовського залишиться незмінним.