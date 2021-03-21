Тандреволд попри 5 промахів виграла мас-старт, Юлія Джима зупинилася за крок до топ-10
У шведському Естерсунді завершився міжнародний біатлонний сезон для жінок. У неділю, 21 березня, біатлоністки пробігли гонку з масовим стартом, яка стала останньою у сезоні. Перемогу здобула норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд.
Джерело:24 канал
Результати гонки
1. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія)
2. Дінара Алімбекова (Білорусь)
3. Франциска Пройсс (Німеччина)
...
12. Юлія Джима (Україна)
До речі Легрейд вирвав перемогу в персьюті після 3 промахів Бьо, неймовірний прорив Підручного
Хід гонки
Гонка була під загрозою зриву через сильний вітер. У підсумку початок що жіночого, що чоловічого мас-старту перенесли на вечір і біатлоністки стартували попри сильні пориви вітру.
На першому вогневому рубежі тільки 9 біатлоністок відпрацювали чисто на стрільбі й сформували групу лідерок. Серед них була українка Юлія Джима.
На другу стрільбу першими прийшли Маркета Давидова та Доротея Вірер. Обидві допустили по промаху та пішли на штрафне коло. У лідерки гонки вийшла Юлія Джима. Українка залишилася єдиною, хто не допустив жодного промаху на двох рубежах!
На першу стрільбу стоячи Джима прибула у компанії Давидової, Вірер та інших біатлоністок. У всіх біатлоністок виникли серйозні проблеми. Винятком не стала Джима, яка закрила тільки одну мішень.
Цим скористалася Дінара Алімбекова, яка захопила лідерство. Джима після 4 штрафних кіл вийшла тільки на 14 сходинці.
На вирішальній стрільбі приручити вітер не зуміла жодна біатлоністка. Алімбекова з трьома промахами зберегла лідерство, однак їй на п'яти наступала Інґрід-Ландмарк Тандреволд. Джима не закрила останню мішень і посідала 11 місце.
У підсумку Тандреволд випередила Алімбекову та виграла гонку. Білоруска задовольнилася "сріблом". Бронзову нагороду здобула німкеня Франциска Пройсс.
Юлія Джима на останньому колі пропустила ще одну суперницю та посіла 12 сходинку.
Поділитися новиною