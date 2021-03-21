Дестьйо вкрав у росіянина перемогу в мас-старті, Бьо виграв великий Кришталевий глобус
У шведському Естерсунді 21 березня відбулася остання гонка сезону-2020/2021. Перемогу в чоловічому мас-старті 10 етапу Кубка світу здобув француз Сімон Дестьйо.
Джерело:24 канал
Результати гонки
1. Сімон Дестьйо (Франція)
2. Едуард Латипов (Росія)
3. Йоханнес Бьо (Норвегія)
…
27. Дмитро Підручний (Україна)
До речі Тандреволд попри 5 промахів виграла мас-старт, Юлія Джима зупинилася за крок до топ-10
Хід гонки
Як і жіноча гонка, чоловічий мас-старт також був під загрозою зриву через несприятливу погоду. Та попри сильний вітер обидві гонки відбулися.
На відміну від жінок, чоловіки на першій стрільбі допускали не так багато промахів. У лідери вийшов Ветле-С'ястад Крістіансен. Лагрейд також був серед лідерів завдяки чистій стрільбі. Натомість Бьо опинився за межами топ-10 через промах.
Єдиний українець Дмитро Підручний з одним промахом був у топ-20.
Після другої стрільбі тільки Беньямін Веґер та Едуард Латипов не допускали промахів і захопили проміжне лідерство. Лагрейд та Бьо синхронно пішли на штрафне коло. Підручний допустив ще один промах і випав з топ-20.
Перша стійка дещо перевернула гонку. У лідери вийшли Антонен Ґіґонна та Бенедікт Долль. Бьо цього разу працював чисто і випередив Лагрейда, який пішов на штрафне коло.
Дмитро Підручний допустив третій промах в гонці та перебував за межами топ-25.
Долю мас-старту та великого Кришталевого глобуса вирішувала остання стійка. Попри штиль Долль допустив 3 промахи а Гігона аж 4. Найкраще спрацював Латипов та Сімон Дестьйо. На фініші перемогу вирвав француз!
Йоханнес Бьо допустив всього один промах, чого вистачило, щоб фінішувати третім. Нерви молодого Лагрейда не витримали і з 2 промахами він не зміг випередити Бьо – 8 місце.
Підручний допустив черговий промах і фінішував на 27 місці.
Поділитися новиною