Динамо поступилося Барселоні, поразка Світоліної: головні новини спорту 20 жовтня

Динамо зазнало другої поразки в Лізі чемпіонів, а Еліна Світоліна вилетіла з турніру в Іспанії. Огляд головних новин спорту за 20 жовтня у матеріалі Спорт 24.

Динамо програло Барселоні

Київське Динамо провело третій матч на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. "Біло-сині" зазнали другої поспіль поразки.

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Після провального матчу проти Баварії (5:0) Динамо мінімально поступилося каталонській Барселоні на "Камп Ноу".

Єдиний гол у матчі забив оборонець господарів Жерар Піке.

Для Динамо це вже шостий пропущений гол у чинному розіграші Ліги чемпіонів. Чемпіон України, як і Шахтар, досі не забивав у Лізі чемпіонів.

Після 3 турів Динамо аутсайдер групи Е. Кияни набрали тільки один бал завдяки нічиїй з Бенфікою у першому турі.

Невдача Світоліної

Еліна Світоліна вилетіла в 1/16 фіналу турніру WTA у Тенеріфе (Іспанія). Українська тенісистка програла представниці Колумбії Марії Камілі Осоріо Серрано – 1:2 (7:5, 3:6, 2:6).

До речі Костюк і Кіченок впевнено здобули перемогу та вийшли до чвертьфіналу парного турніру в Іспанії

Перший сет поєдинку Еліни відбувся ще 19 жовтня. Українка з боями виграла партію. Та організатори турніру вирішили зупинити поєдинок через пізню годину та перенести на 20 жовтня.

У середу колумбійка зуміла переграти Світоліну. Два брейки дозволили Осоріо Серрано взяти другий сет. У вирішальній партії колумбійка оформила три брейки та розбила нашу тенісистку.

Невдалим день був для українців Іллі Марченка та Ангеліни Калініної. Наші спортсмени програли в 1/8 фіналу на Кубку Кремля у Росії.

Бюджет на спорт у 2022 році

Депутати Верховної ради України в першому читанні підтримали проєкт державного бюджету на 2022 рік. В ньому передбачено 11,3 мільярда гривень на розвиток спорту.

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У проєкті бюджету на 2022 рік на розвиток вітчизняного спорту враховані кошти у сумі 7,327 мільярда гривень.

Ще 4 мільярди гривень – це кошти з так званого ресурсу 5600 (законопроєкт №5600, який може принести від 25 до 35 мільярдів гривень у дохідну частину держбюджету-2022. Однак треба, щоб депутати його прийняли до другого читання Держбюджету).

Тож загальна сума видатків на спорт складатиме 11,3 мільярда гривень. Це на 4,3 мільярда гривень більше, аніж в бюджеті 2021 року.