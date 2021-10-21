Динамо проиграло Барселоне

Киевское Динамо провело третий матч на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. "Бело-синие" потерпели второе поражение подряд.

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После провального матча против Баварии (5: 0) Динамо минимально уступило каталонской Барселоне на "Камп Ноу".

Единственный гол в матче забил защитник хозяев Жерар Пике.

Для Динамо это уже шестой пропущенный гол в действующем розыгрыше Лиги чемпионов. Чемпион Украины, как и Шахтер, до сих пор не забивал в Лиге чемпионов.

После 3 туров Динамо аутсайдер группы Е. Киевляне набрали только одно очко благодаря ничьей с Бенфикой в первом туре.

Неудача Свитолиной

Элина Свитолина вылетела в 1/16 финала турнира WTA в Тенерифе (Испания). Украинская теннисистка проиграла представительнице Колумбии Марии Камиле Осорио Серрано– 1:2 (7:5, 3:6, 2:6).

Кстати Костюк и Киченок уверенно одержали победу и вышли в четвертьфинал парного турнира в Испании

Первый сет поединка Элины состоялся еще 19 октября. Украинка с боями выиграла партию. И организаторы турнира решили остановить поединок из-за позднего часа и перенести на 20 октября.

В среду колумбийка сумела переиграть Свитолину. Два брейка позволили Осорио Серрано взять второй сет. В решающей партии колумбийка оформила три брейка и разбила нашу теннисистку.

Неудачным день был для украинцев Ильи Марченко и Ангелины Калининой. Наши спортсмены проиграли в 1/8 финала на Кубке Кремля в России.

Бюджет на спорт в 2022 году

Депутаты Верховной рады Украины в первом чтении поддержали проект государственного бюджета на 2022 год. В нем предусмотрено 11,3 миллиарда гривен на развитие спорта.

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В проекте бюджета на 2022 год на развитие отечественного спорта учтены средства в сумме 7,327 миллиарда гривен.

Еще 4 миллиарда гривен – это средства из так называемого ресурса 5600 (законопроект №5600, который может принести от 25 до 35 миллиардов гривен в доходную часть госбюджета-2022. Однако надо, чтобы депутаты его приняли ко второму чтению Госбюджета).

Поэтому общая сумма расходов на спорт составит 11,3 миллиарда гривен. Это на 4,3 миллиарда гривен больше, чем в бюджете 2021 года.