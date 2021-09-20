За крок від перемоги

"Синьо-жовті" у півфіналі переграли Угорщину у складному матчі з рахунком 14:12. Збірна України вийшла у фінал Євробаскету-3х3.

Дивіться також Як збірна України зганьбила Росію на чемпіонаті Європи-3х3 з баскетболу: відео

Переможний шлях українців зупинили баскетболісти зі Словенії – 14:19. Сталось це у фіналі турніру у Португалії. Чоловіча збірна України стала другою.

Трійку призерів замкнула Угорщина.

Україна – Словенія відео

Жіноча команда ж зупинилась за крок від нагород – 4 місце. Українки в 1/2 фіналу чемпіонату Європи розгромно програла Німеччині. Наші баскетболістки здобули лише чотири очки – 4:16. На жіночу збірну України чекав матч за третє місце. На жаль, українкам не вдалось обіграти Білорусь – 10:15.