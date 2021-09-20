Бригада арбітрів на українське дербі
Визначилась бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі Суперкубка України Динамо – Шахтар. Головним суддею зустрічі стане Андрій Коваленко з Полтави.
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Це його перше українське Класичне у статусі головного арбітра. Лайнсменами на лініях будуть Семен Шлончак (Черкаси) та Андрій Скрипка (Кропивницький). Четвертим рефері стане Ігор Пасхал із Херсона.
- Резервний арбітр – Олександр Жуков (Харків).
- Арбітр VAR – Євген Арановський (Київ)
- Спостерігач арбітражу – Сергій Задіран (Дніпро).
Що відомо про Андрія Коваленка
У новому сезоні-2021/2022 Коваленко розсудив чотири матчі, два з яких були на рівні УПЛ. У цьому сезоні арбітр перетинався із Шахтарем у сьомому турі, коли "гірники" впевнено переграли Дніпро-1 з рахунком 2:0.
Щодо поєдинків Динамо, то востаннє Коваленко працював на матчах киян у минулому сезоні. Тоді столичний клуб розписав "суху" мирову з Маріуполем, у цій грі динамівці грали у меншості.