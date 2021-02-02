Українець Василь Ломаченко у 2020 році програв Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Виявилося, що в контракті боксерів на перший бій не знайшлося місця для опції про реванш.

Джерело: boxingukraineboxing

Теофімо Лопес та його батько звинувачували Ломаченка, буцімто українець не хотів включати опцію реваншу в контракт. Однак сторона українця має свою правду.

До теми Реванш Ломаченко – Лопес може відбутися вже у 2021 році

Егіс Клімас, менеджер Ломаченка, розповів, що команда українця хотіла, щоб реванш був передбачений контрактом. За його словами, він просив промоутерську компанію Top Rank, яка організовувала бій, передбачити реванш.

Приймаємо будь-які умови, аби поєдинок відбувся

Як стверджує Клімас, у Top Rank сказали, що реванш неможливий.

Мені відповіли, що пункт про реванш не вноситься, тому що не погоджується друга сторона. Добре. Це було настільки слизько. Аж до того, що Вася хотів запропонувати Лопесу частину гонорару, щоб бій відбувся. Ми переживали, що поєдинок скасується, адже Лопес не хотів з різних причин,

– сказав Клімас.

Команда Ломаченка прийняла рішення не наполягати на реванші, щоб тільки бій з Лопесом відбувся.

Чи відбудеться реванш?