Маліновський знову серед найкращих

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти. За рахунку 0:1 на користь Ювентуса українець зрівняв цифри на табло.

Як це було Гол Маліновського у ворота Ювентуса не допоміг Аталанті завоювати Кубок Італії: відео

На 41-й хвилині Руслан отримав передачу у центрі штрафного від Хатебура. Український півзахисник обробив передачу, а вже другим дотиком пробив у ближній кут – 1:1. Однак навіть гол українця не приніс трофей Аталанті.

На 68-й хвилині головний наставник клубу з Бергамо Джан П'єро Гасперіні замінив Маліновського на Луїса Муріеля. Після цього команда українського футболіста пропустила вдруге. Вже через п'ять хвилин Федеріко К'єза приніс перемогу Ювентусу у фіналі Кубка Італії – 1:2.

Після гри SofaScore поставив оцінки учасникам гри. Маліновський отримав найвищий бал у складі бергамівців – 7,1. Такі ж цифри поставили і Матео Пессіні. 28-річний півзахисник збірної України не лише відзначився забитим голом, а й 45 раз торкнувся м'яча, віддав 16 точних передач з 26 (62%).

Загалом серед усіх футболістів українець посів 4 місце серед найкращих гравців матчу. Найкращим у фіналі став хавбек Ювентуса Деян Кулусевскі (8,6), який відкрив рахунок в цьому поєдинку.



Аталанта – Ювентус: оцінки гравців / Скриншот із SofaScore