Дивна ідея Вест Хема
"Молотобійці" хочуть оформити трансфер півзахисника Спартака Алекса Карла. Англійський клуб збирається включити Андрія Ярмоленка в угоду по чеському футболісту.
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Все заради того, щоб зменшити ціну переходу Карла близько на половину суми. Трансферна вартість футболіста оцінена у 16 мільйонів євро.
Навряд Ярмоленко піде на такий крок та поїде у російський чемпіонат. Раніше гравець заявляв, що його позиція незмінна – він не поїде грати у Росію. На такий обмін швидше за все не погодиться і сам московський Спартак. Керівництву доведеться платити чималу зарплату українцю.
- Ярмоленко не зміг себе сповна зарекомендувати себе у сезоні-2020/2021 через травми. Загалом у цьому сезоні провів за "молотобійців" лише 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.
- Контракт українця з командою розрахований до кінця червня 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого вінгера у 4 мільйони євро.