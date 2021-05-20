Об'єднання Карпат, "золото" Романчука, бій Усик – Джошуа: новини спорту 19 травня

У середу, 19 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Львівські, галицькі та аматорські Карпати можуть стати одним клубом

На український футбол очікує грандіозне возз'єднання. Карпати Олега Смалійчука планують об'єднатися з Карпатами Галич і аматорськими Карпатами.

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Вже існує конкретна домовленість і розглядаються два варіанти об'єднання:

Якщо Карпати-Галич вийдуть до Першої ліги, то вони будуть об'єднані з аматорськими Карпатами, якими займається бізнесмен Володимир Матківський. Якщо ж Карпати-Галич не зможуть потрапити до Першої ліги, то всі три клуби будуть злиті в один.

Всі три клуби об'єднаються під емблемою старих Карпат, які нещодавно виступали в УПЛ.

Українець Романчук виборов "золото" на чемпіонаті Європи

Український плавець Михайло Романчук завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).

На дистанції 1500 метрів вільним стилем українець показав найкращий час у фінальній частині змагань. Михайло подолав дистанцію за 14:39.89. Другий італієць Грегоріо Палтеньєрі програв Романчуку 3 секунди (14:42.91).

Президент WBO анонсував бій Усик – Джошуа

Олександр Усик несподівано вже в наступному бою може стати чемпіоном світу у важкій вазі. Українець має шанс зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Усик битиметься з Джошуа?

Донедавна Усик поставив на паузу пошуки суперника в очікуванні оголошення бою між Тайсоном Ф'юрі та Джошуа.

Ф'юрі 16 травня нарешті оголосив про бій з Джошуа. Боксери мають зустрітися 14 серпня у Саудівській Аравії. Бійці можуть заробити приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.

Та несподівано на заваді поєдинку за звання абсолютного чемпіона став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш.

Повідомляється, що для поєдинку Ф'юрі – Уайлдер навіть зарезервована арена у Лас-Вегасі. Британець має час провести бій до 15 вересня.

Таким чином, Ф'юрі доведеться відкласти бій з Джошуа. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів, що відновив переговори з Едді Хірном, який представляє Джошуа. Красюк проявляє бажання провести бій у Києві, однак запевнив, що Усик готовий битися з Джошуа будь-де.

Відомий інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що для бою Усик – Джошуа є дві дати – 21 і 28 серпня.

Донбас дізнався суперників у хокейній Лізі чемпіонів

Чинний чемпіон України Донбас дізнався своїх суперників по груповому етапу хокейної Ліги чемпіонів – у швейцарському Цюріху відбулася церемонія жеребкування.

Команди були розподілені по кошиках з 1 по 5 відповідно до рейтингу CHL. Українська команда в групі G зіграє проти Рунгстеда (Данія), Руана (Франція) і Клагенфурта (Австрія).