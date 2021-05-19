Перші медалі на чемпіонаті Європи

У ваговій категорії 65 кілограмів українська збірна здобула дебютне "золото" змагань. Чемпіоном Європи став Ерік Арушанян.

Нагадаємо Українські борці здобули три медалі у Болгарії, Белінська – чемпіонка турніру

Борець у драматичному фіналі здолав росіянина Абдулмажида Кудієва 13:10. Свій шлях до звитяги українець розпочав у кваліфікації Чемпіонату Європи, де вже у першому поєдинку святкував успіх над представником Косово. Борці з Туреччини, Вірменії та Франції не завдали значних проблем нашому спортсмену.

Ерік Арушанян – Абдулмажид Кудієв відеоогляд сутички

Другу нагороду у нашу скарбничку приніс Валентин Бабій у вазі 79 кілограмів. У бронзовому фіналі українець зустрівся з італійцем Сальваторе Діана. Наш спортсмен здобув впевнену перемогу 11:1. Бабій – бронзовий призер Європи.

Валентин Бабій – Сальваторе Діана відеоогляд бронзової сутички

Ще декілька українців боролись за медалі. Каміль Керімов у сутичці за "бронзу" програв представнику Грузії (5:3). Денис Бороган прикро впустив з рук бронзову нагороду у поєдинку з вірменином (3:2). Артем Кривенко вийшов у бронзовий фінал, де позмагається за нагороду з турецьким борцем.

У середу, 19 травня, свої виступи розпочнуть дівчата. У перший для них змагальний день Україну представлять відразу 5 борчинь – Ліля Маланчук (50 кілограмів), Христина-Зоряна Демко (55 кілограмів), Соломія Винник (59 кілограмів), Оксана Чудик (68 кілограмів) та Романна Вовчак (76 кілограмів).

Розклад виступів українок