Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) призначив дату розгляду апеляційної скарги УАФ на рішення УЄФА стосовно зарахування збірній України з футболу технічної поразки в матчі Ліги націй проти збірної Швейцарії.

Слухання відбудеться 16 лютого 2021 року. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Що відомо про скасування матчу Швейцарія – Україна

Поєдинок Швейцарія – Україна був скасований 17 листопада через спалах коронавірусу в таборі української команди. "Синьо-жовтих" відправили на карантин.

Команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала у складі понад 13 футболістів з негативним результатом. Хоча цього було достатньо, щоб зіграти матч, останнє рішення залишалося за місцевою владою.

У підсумку в УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч. Там вирішили, що Україна не зробила достатньо, аби гра відбулася.

Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку.