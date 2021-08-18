Шахтар переміг Монако, українець став чемпіоном Європи з шашок: головні новини спорту 17 серпня
Джерело:24 канал
Шахтар зіграв перший матч плей-офф Ліги чемпіонів проти Монако, а українець став першим дворазовим чемпіоном Європи з шашок-64. Огляд головних новин спорту за 17 серпня читайте у дайджесті Спорт 24.
Шахтар переміг Монако
Донецький Шахтар провів перший матч у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. "Гірники" на виїзді зустрілися з Монако.
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Поєдинок у Монако завершився несподіваною перемогою Шахтаря з рахунком (1:0).
"Гірникам" вдалося забити гол у дебюті гри. Бразилець Педрінью відзначився красивим індивідуальним голом у воротах суперника.
М'яч Педрінью став єдиним у грі. Монако попри велику кількість небезпечних нагод біля воріт Анатолія Трубіна не змогло вирвати бодай нічию.
- Матч-відповідь між Шахтарем та Монако відбудеться 25 серпня у Харкові на ОСК "Металіст".
Українець – перший дворазовий чемпіон Європи з шашок-64
Троє представників України стали призерами чемпіонату Європи з шашок-64 у Туреччині. Юрій Анікеєв вдруге поспіль став чемпіоном Європи з шашок-64.
Чемпіонат Європи відбувався у два етапи. Спершу спортсмени змагалися на попередньому етапі, після чого у раунді плей-офф.
Анікеєв у попередньому етапі посів друге місце та вийшов у плей-офф. Він поступився тільки росіянину Алєксандру Георгієву.
Разом з Юрієм в 1/4 пройшли українці Фелікс Шепель та Денис Шкатула. В 1/2 фіналу Анікеєв здолав кримчанина Сергія Бєлошеєва, який у 2014 році змінив громадянство на російське.
У фіналі українець переграв росіянина Георгієва, який в 1/2 фіналу здолав Шепеля. Останній посів третє місце.
Анікеєв вдруге поспіль став чемпіоном Європи. Досі це досягнення нікому не підкорювалося.
- Серед жінок Україна також могла розраховувати на перемогу. Українка Олена Коротка посіла друге місце, програвши Сандаарі Апросімовій з Росії.
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Беленюк отримав нагородний пістолет
Борець Жан Беленюк став єдиним українцем на Олімпійських іграх у Токіо, який виграв золоту медаль. За перемогу в Токіо Беленюк отримав нагороду в Україні.
Міністр оборони України Андрій Таран особисто привітав Беленюка з перемогою в Токіо. Таран 17 серпня нагородив борця під час зустрічі з призерами Олімпіади.
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Міністр привітав Беленюка з отриманням військового звання "старший лейтенант". Також він нагородив Жана вогнепальною зброєю – пістолетом Макарова.
Зауважимо, що 16 серпня Беленюка нагородив Президент України Володимир Зеленський. Жан отримав орден "За заслуги" І ступеня.