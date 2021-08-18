Шахтар переміг Монако, українець став чемпіоном Європи з шашок: головні новини спорту 17 серпня

Шахтар зіграв перший матч плей-офф Ліги чемпіонів проти Монако, а українець став першим дворазовим чемпіоном Європи з шашок-64. Огляд головних новин спорту за 17 серпня читайте у дайджесті Спорт 24.

Шахтар переміг Монако

Донецький Шахтар провів перший матч у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. "Гірники" на виїзді зустрілися з Монако.

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Поєдинок у Монако завершився несподіваною перемогою Шахтаря з рахунком (1:0).

"Гірникам" вдалося забити гол у дебюті гри. Бразилець Педрінью відзначився красивим індивідуальним голом у воротах суперника.

М'яч Педрінью став єдиним у грі. Монако попри велику кількість небезпечних нагод біля воріт Анатолія Трубіна не змогло вирвати бодай нічию.

Матч-відповідь між Шахтарем та Монако відбудеться 25 серпня у Харкові на ОСК "Металіст".

Українець – перший дворазовий чемпіон Європи з шашок-64

Троє представників України стали призерами чемпіонату Європи з шашок-64 у Туреччині. Юрій Анікеєв вдруге поспіль став чемпіоном Європи з шашок-64.

Чемпіонат Європи відбувався у два етапи. Спершу спортсмени змагалися на попередньому етапі, після чого у раунді плей-офф.

Анікеєв у попередньому етапі посів друге місце та вийшов у плей-офф. Він поступився тільки росіянину Алєксандру Георгієву.

Разом з Юрієм в 1/4 пройшли українці Фелікс Шепель та Денис Шкатула. В 1/2 фіналу Анікеєв здолав кримчанина Сергія Бєлошеєва, який у 2014 році змінив громадянство на російське.

У фіналі українець переграв росіянина Георгієва, який в 1/2 фіналу здолав Шепеля. Останній посів третє місце.

Анікеєв вдруге поспіль став чемпіоном Європи. Досі це досягнення нікому не підкорювалося.

Серед жінок Україна також могла розраховувати на перемогу. Українка Олена Коротка посіла друге місце, програвши Сандаарі Апросімовій з Росії.

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Беленюк отримав нагородний пістолет

Борець Жан Беленюк став єдиним українцем на Олімпійських іграх у Токіо, який виграв золоту медаль. За перемогу в Токіо Беленюк отримав нагороду в Україні.

Міністр оборони України Андрій Таран особисто привітав Беленюка з перемогою в Токіо. Таран 17 серпня нагородив борця під час зустрічі з призерами Олімпіади.

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Міністр привітав Беленюка з отриманням військового звання "старший лейтенант". Також він нагородив Жана вогнепальною зброєю – пістолетом Макарова.

Зауважимо, що 16 серпня Беленюка нагородив Президент України Володимир Зеленський. Жан отримав орден "За заслуги" І ступеня.