Українці завоювали 3 нагороди

Чемпіонат Європи відбувався у два етапи. Спершу спортсмени змагалися на попередньому етапі, після чого у раунді плей-офф.

Це цікаво Від Баюл до "королеви висоти" Магучіх: виступи України на Олімпіаді за часи Незалежності

Анікеєв у попередньому етапі посів друге місце та вийшов у плей-офф. Він поступився тільки росіянину Алєксандру Георгієву.

Разом з Юрієм в 1/4 пройшли українці Фелікс Шепель та Денис Шкатула. В 1/2 фіналу Анікеєв здолав кримчанина Сергія Бєлошеєва, який у 2014 році змінив громадянство на російське.

У фіналі українець переграв росіянина Георгієва, який в 1/2 фіналу здолав Шепеля. Останній посів третє місце.

Анікеєв вдруге поспіль став чемпіоном Європи. Досі це досягнення нікому не підкорювалося.

Результати шашок-64 (чоловіки)

1. Юрій Анікеєв (Україна)

2. Алєксандр Георгієв (Росія)

3. Фелікс Шепель (Україна)

...

6. Денис Шкатула (Вінниця, Україна)

Серед жінок Україна також могла розраховувати на перемогу. Українка Олена Коротка посіла друге місце, програвши Сандаарі Апросімовій з Росії.

Результати шашок-64 (жінки)

1. Сандаара Апросімова (Росія)

2. Олена Коротка (Україна)

3. Жанна Бупеєва (Росія)

...

5. Ольга Губарєва (Україна)

6. Дар'я Лобанова (Україна)

7. Юлія Макаренкова (Україна)