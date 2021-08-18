Шахтер победил Монако

Донецкий Шахтер провел первый матч в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" на выезде встретились с Монако.

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Поединок в Монако завершился неожиданной победой Шахтера со счетом (1:0).

"Горнякам" удалось забить гол в дебюте игры. Бразилец Педринью отметился красивым индивидуальным голом в воротах соперника.

Мяч Педринью стал единственным в игре. Монако несмотря на большое количество опасных возможностей у ворот Анатолия Трубина не смогло вырвать хотя бы ничью

Матч между Шахтером и Монако состоится 25 августа в Харькове на ОСК "Металлист".

Украинец – первый двукратный чемпион Европы по шашкам-64

Трое представителей Украины стали призерами чемпионата Европы по шашкам-64 в Турции. Юрий Аникеев второй раз подряд стал чемпионом Европы по шашкам-64.

Чемпионат Европы проходил в два этапа. Сначала спортсмены соревновались на предварительном этапе, после чего в раунде плей-офф.

Аникеев в предыдущем этапе занял второе место и вышел в плей-офф. Он уступил только россиянину Александру Георгиеву.

Вместе с Юрием в 1/4 прошли украинцы Феликс Шепель и Денис Шкатула. В 1/2 финала Аникеев одолел крымчанина Сергея Белошеева, который в 2014 году сменил гражданство на российское.

В финале украинец переиграл россиянина Георгиева, который в 1/2 финала одолел Шепеля. Последний занял третье место.

Аникеев второй раз подряд стал чемпионом Европы. До сих пор это достижение никому не покорялось.

Среди женщин Украина также могла рассчитывать на победу. Украинка Елена Короткая заняла второе место, проиграв Сандааре Апросимовой из России.

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Беленюк получил наградной пистолет

Борец Жан Беленюк стал единственным украинцем на Олимпийских играх в Токио, выигравшим золотую медаль. За победу в Токио Беленюк получил награду в Украине.

Министр обороны Украины Андрей Таран лично поздравил Беленюка с победой в Токио. Таран 17 августа наградил борца во время встречи с призерами Олимпиады.

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Министр поздравил Беленюка с получением воинского звания "старший лейтенант". Также он наградил Жана огнестрельным оружием-пистолетом Макарова.

Отметим, что 16 августа Беленюка наградил Президент Украины Владимир Зеленский. Жан получил орден "За заслуги" I степени.