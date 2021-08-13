Де купити квитки на матч Шахтаря у Лізі чемпіонів

Перший поєдинок між Монако та Шахтарем відбудеться на полі суперника "гірників" вже 17 серпня. Шахтар же прийме Монако 25 серпня у Харкові на ОСК "Металіст".

До теми Шахтар офіційно прийме Монако у Харкові

Поєдинок на ОСК "Металіст" розпочнеться о 22:00. Придбати квитки на матч Шахтар – Монако можна:

онлайн на shakhtar.com (від 13 серпня);

на сайтах-партнерах клубу (esport.in.ua, kontramarka.ua, karabas.com);

у касах ОСК "Металіст" (від 19 серпня).

Вартість квитків

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 і 500 гривень;

SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 700 гривень;

VIP (A, B) (без пакета гостинності): 1 000 гривень;

Roof Club (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;

Sky Box: 5 000 і 6 000 гривень.

У попередньому раунді кваліфікації Шахтар вибив бельгійський Генк. Натомість Монако пройшов Спарту Прагу.