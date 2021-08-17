Під час зустрічі Зеленський подякував спортсменам за їх виступ на Олімпіаді. А також пообіцяв створити необхідну спортивну інфраструктуру.

Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів,

– заявив глава держави.

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Ще одне питання, яке обговорили на зустрічі Зеленського зі спортсменами – створення умов для повернення в Україну сильних тренерів, які зараз готують спортсменів для інших держав, а також для залучення іноземних фахівців.

Не обійшов стороною зеленський і свою давню мрію – проведення в Україні Олімпійських ігор.

"У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це відбудеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше", – зазначив Володимир Зеленський.

Варто додати, що всі спортсмени, які здобули нагороди на Олімпіаді-2020, були нагородженні орденами й в Україні. Серед чоловіків найвищі нагороди отримали Жан Беленюк, Станіслав Горуна та Олександр Хижняк – орден "За заслуги" І ступеня. Серед жінок – Олена Старікова отримала орден княгині Ольги I ступеня. Ордени та почесні звання отримали й тренери спортсменів.