У середу, 17 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

УЄФА вирішив долю єврокубків

УЄФА за підсумками засідання виконкому 17 червня прийняв рішення щодо догравання Ліги Європи та Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

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Лісабон прийме матчі плей-офф Ліги чемпіонів, починаючи з чвертьфіналів. Матчі пройдуть з 12 до 23 серпня. Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться у період 7-8 серпня на домашніх стадіонах команд, як і планувалося. У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів залишилося зіграти матчі відповіді у 4 протистояннях.

Матчі плей-офф Ліги Європи проведуть з 10-го по 21 серпня в чотирьох німецьких містах: Дуйсбурзі, Гельзенкірхені, Дюссельдорфі та Кельні. Кельн прийме фінал Ліги Європи 21 серпня.

На всіх стадіях обох єврокубків, починаючи з чвертьфіналів, гратимуть один матч. А ось другі зустрічі 1/8 фіналу, які не встигли провести до карантину, відбудуться там, де і повинні були. Таким чином, "Шахтар" в повторній зустрічі Ліги Європи прийме німецький "Вольфсбург" в Харкові.

"Динамо" вийшло у фінал Кубка України

Київське "Динамо" вийшло у фінал Кубка України сезону 2019/2020. У півфінальному матчі кияни перемогли закарпатський "Минай", який виступає у Першій лізі України.

У фіналі "Динамо" зіграє з переможцем пари "Маріуполь" – "Ворскла". Цей матч відбудеться 24 червня.

УЄФА назвала дату матчів збірної України у Лізі націй та Євро-2020

Збірна України ще до кінця 2020 року проведе всі матчі Ліги націй. Там її суперниками будуть збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії. А вже у 2021 році зіграє на Чемпіонаті Європи.

Матчі групового етапу Ліги націй 2020/21 відбудуться восени 2020 року:

3-5 та 6-8 вересня;

10-11 та 13-14 жовтня;

14-15 та 17-18 листопада.

Однак поки немає точних дат та місць проведення матчів за участі збірної України. "Синьо-жовті" повинні провести матчі проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії вдома та на виїзді.

Змінили й дати проведення Євро-2020. У 2021 році воно відбудеться з 11 червня до 11 липня. Приймуть турнір, як і планувалося, 12 міст.

Збірна України зіграє у групі C. Там її суперником буде збірна Нідерландів, Австрії та ще одна команда. Перший матч українці проведуть в Амстердамі проти Нідерландів 13 червня. Два наступні – у Бухаресті – 17 та 21 червня. Щодо третього суперника у групі, то ним стане або Румунія (якщо переможе в шляху A), або переможець шляху D.

Лунін відбив пенальті у принциповому матчі

У 33 турі Сегунди відбулася цікава для українського вболівальника зустріч. "Ов'єдо" нашого Андрія Луніна брав конкурента в боротьбі за виживання "Депортіво".

На 27-хвилині матчу Андрій взяв пенальті від Чолака, зберігши, таким чином, свої ворота в недоторканності. Чолак пробив низом, але не в кут, а м'яч після сейва Луніна вилетів майже за межі штрафного майданчика.