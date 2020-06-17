Збірна України ще до кінця 2020 року проведе всі матчі Ліги націй. Там її суперниками будуть збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії. А вже у 2021 році зіграє на Чемпіонаті Європи.

Поки ж УЄФА затвердив нові дати матчів групового етапу Ліги Націй, товариські матчі та дати ігор Євро-2020. Про це йдеться на сайті Асоціації

До слова Ліга Європи 2019/2020: де та коли зіграє "Шахтар"

Ліга націй

Матчі групового етапу Ліги націй 2020/21 відбудуться восени 2020 року:

3-5 та 6-8 вересня;

10-11 та 13-14 жовтня;

14-15 та 17-18 листопада.

Однак поки немає точних дат та місць проведення матчів за участі збірної України. "Синьо-жовті" повинні провести матчі проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії вдома та на виїзді.

Товариські матчі

Вікно для товариських матчів національних збірних буде 7-8 жовтня та 11-12 листопада.

Матчі Євро-2020

Змінили й дати проведення Євро-2020. У 2021 році воно відбудеться з 11 червня до 11 липня. Приймуть турнір, як і планувалося, 12 міст:

Санкт-Петербург

Лондон

Мюнхен

Баку

Рим

Бухарест

Дублін

Копенгаген

Більбао

Глазго

Будапешт

Амстердам

Збірна України зіграє у групі C. Там її суперником буде збірна Нідерландів, Австрії та ще одна команда. Перший матч українці проведуть в Амстердамі проти Нідерландів 13 червня. Два наступні – у Бухаресті – 17 та 21 червня.

Щодо третього суперника у групі, то ним стане або Румунія (якщо переможе в шляху A), або переможець шляху D. У Румунії суперником у півфіналі плей-офф Ліги Націй є Ісландія. У другій парі зійдуться Болгарія – Угорщина. Щодо шляху D, то там зіграють Грузія – Білорусь та Північна Македонія – Косово.