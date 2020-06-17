Ліга націй та Євро-2020: УЄФА назвала дату матчів збірної України з футболу
Збірна України ще до кінця 2020 року проведе всі матчі Ліги націй. Там її суперниками будуть збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії. А вже у 2021 році зіграє на Чемпіонаті Європи.
Поки ж УЄФА затвердив нові дати матчів групового етапу Ліги Націй, товариські матчі та дати ігор Євро-2020. Про це йдеться на сайті Асоціації
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Ліга націй
Матчі групового етапу Ліги націй 2020/21 відбудуться восени 2020 року:
- 3-5 та 6-8 вересня;
- 10-11 та 13-14 жовтня;
- 14-15 та 17-18 листопада.
Однак поки немає точних дат та місць проведення матчів за участі збірної України. "Синьо-жовті" повинні провести матчі проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії вдома та на виїзді.
Товариські матчі
Вікно для товариських матчів національних збірних буде 7-8 жовтня та 11-12 листопада.
Матчі Євро-2020
Змінили й дати проведення Євро-2020. У 2021 році воно відбудеться з 11 червня до 11 липня. Приймуть турнір, як і планувалося, 12 міст:
- Санкт-Петербург
- Лондон
- Мюнхен
- Баку
- Рим
- Бухарест
- Дублін
- Копенгаген
- Більбао
- Глазго
- Будапешт
- Амстердам
Збірна України зіграє у групі C. Там її суперником буде збірна Нідерландів, Австрії та ще одна команда. Перший матч українці проведуть в Амстердамі проти Нідерландів 13 червня. Два наступні – у Бухаресті – 17 та 21 червня.
Щодо третього суперника у групі, то ним стане або Румунія (якщо переможе в шляху A), або переможець шляху D. У Румунії суперником у півфіналі плей-офф Ліги Націй є Ісландія. У другій парі зійдуться Болгарія – Угорщина. Щодо шляху D, то там зіграють Грузія – Білорусь та Північна Македонія – Косово.