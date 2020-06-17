Ліга чемпіонів 2019/2020: УЄФА офіційно назвав дату і місце матчів
УЄФА за підсумками засідання виконкому 17 червня прийняв рішення щодо догравання Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Вирішальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться у серпні у Лісабоні (Португалія).
Де та коли відбудуться матчі Ліги чемпіонів
Як повідомляє УЄФА, матчі Ліги чемпіонів, починаючи зі стадії чвертьфіналу, будуть проходити у Лісабоні (Португалія). Матчі пройдуть з 12 до 23 серпня.
До слова Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу
Фінал Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 відбудеться 23 серпня у Лісабоні.
Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться у період 7-8 серпня на домашніх стадіонах команд, як і планувалося.
Дати матчів
- 1/8 фіналу – 7-8 серпня
- 1/4 фіналу – 12-15 серпня (Лісабон)
- 1/2 фіналу – 18-19 (Лісабон)
- Фінал – 23 серпня (Лісабон)
До теми Ліга Європи 2019/2020: де та коли зіграє "Шахтар"
У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів залишилося зіграти матчі відповіді у 4 протистояннях.
- "Баварія" – "Челсі" (3:0 на користь "Баварії" після першої гри);
- "Барселона" – "Наполі" (1:1 після першої гри);
- "Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1 на користь "Сіті" після першої гри);
- "Ювентус" – "Ліон" (1:0 на користь "Ліона" після першої гри).
Також слід зазначити, що етапи 1/4 фіналу та півфінали складатимуться з одного поєдинку, а не двох.