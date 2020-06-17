УЄФА за підсумками засідання виконкому 17 червня прийняв рішення щодо догравання Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Вирішальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться у серпні у Лісабоні (Португалія).

Де та коли відбудуться матчі Ліги чемпіонів

Як повідомляє УЄФА, матчі Ліги чемпіонів, починаючи зі стадії чвертьфіналу, будуть проходити у Лісабоні (Португалія). Матчі пройдуть з 12 до 23 серпня.

До слова Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 відбудеться 23 серпня у Лісабоні.

Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться у період 7-8 серпня на домашніх стадіонах команд, як і планувалося.

Дати матчів

1/8 фіналу – 7-8 серпня

1/4 фіналу – 12-15 серпня (Лісабон)

1/2 фіналу – 18-19 (Лісабон)

Фінал – 23 серпня (Лісабон)

До теми Ліга Європи 2019/2020: де та коли зіграє "Шахтар"

У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів залишилося зіграти матчі відповіді у 4 протистояннях.

"Баварія" – "Челсі" (3:0 на користь "Баварії" після першої гри);

"Барселона" – "Наполі" (1:1 після першої гри);

"Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1 на користь "Сіті" після першої гри);

"Ювентус" – "Ліон" (1:0 на користь "Ліона" після першої гри).

Також слід зазначити, що етапи 1/4 фіналу та півфінали складатимуться з одного поєдинку, а не двох.