Київське "Динамо" вийшло у фінал Кубка України сезону 2019/2020. У півфінальному матчі кияни перемогли закарпатський "Минай", який виступає у Першій лізі України.

Минай – Динамо 0:2

Голи: Дуелунд, 8, 39

Незабитий пенальті: Соль, 27 (Динамо)

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Для "Минаю" це був дебютний вихід у півфінал Кубка України, повідомляє 24 канал. На своєму шляху "лисиці" здолали "Калуш", "Волинь", "Львів" та "Інгулець".

"Динамо" ж розпочало участь у Кубку України зі стадії 1/8 фіналу, в якій перемогло "Шахтар". В 1/4 фіналу "біло-сині" здолали "Олександрію".

Впевнений початок "Динамо"

Фаворити поєдинку швидко взялися за справу. Уже на 5 хвилині партнери вивели на ударну позицію Де Пену. Уругваєць майже з меж штрафного побив по центру, але Попович не дозволив динамівцю відкрити рахунок.

Через три хвилини кияни таки розмочили нулі на табло. Дуенлунд обігрався з Караваєвим, який вивів його віч-на-віч з Поповичем. Данець своїм шансом скористався і пробив повз голкіпера.

Майже відразу "Динамо" могло закріпити перевагу. Соль отримав простріл з лівого флангу, але влучив у воротаря.

На 17 хвилині вперше увагу Бойка перевірив Пеняшко. Хавбек "Миная" завдав дальнього удару і м'яч пролетів над поперечиною.

Через 8 хвилин "Минай" створив другу нагоду. Нурієв з меж штрафного викручував м'яч, але пробив вище воріт.

Гра формально проходила з вболівальниками. Хоча вхід на стадіон був заборонений, багато людей дивилися гру за межами стадіону, грубо порушуючи карантин. У Закарпатській області станом на 17 червня підтверджено 1808 випадків зараження COVID-19.



Скриншот трансляції матчу

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На 26 хвилині "біло-сині" запаморочили голову господарям. Дуелунд отримав розрізну передачу від Вербіча та вийшов віч-на-віч з Поповичем. Голкіпер збив Дуелунда – пенальті. Удар з позначки безславно не зміг реалізувати Фран Соль. Іспанець пробив повз ворота.

Голкіпер "Минаю" грубо помилився на 35 хвилині, внаслідок чого Дуелунд перехопив м'яч. Та сам же Попович виправився, відбивши удар данського гравця.

На 39 хвилині "Динамо" подвоїло перевагу. Андрієвський вигриз м'яч перед штрафним і віддав на хід Дуелунду. Данець не змарнував чергову нагоду і легко переграв голкіпера.

На перерву клуби пішли за комфортної переваги "Динамо".

Перемога на класі

По перерві "Динамо" швидко провело третій гол. Проте Катерина Монзуль після використання системи VAR скасувала гол Вербіча.

На 68 хвилині ледь не відзначив вихід на поле Циганков. Віктор в дотик пробив з-за меж штрафного, проте Попович здійснив чудовий сейв.

На 75 хвилині інтрига могла повернутися. М'яч влучив у руку Караваєва у штрафному. Монзуль після консультації з арбітром VAR вирішили не карати киян.

Через це на футбольному полі виникла невелика сутичка між гравцями.

Наприкінці матчу Каргбо, який дебютував за "Динамо", протиснув оборонців "Минаю" та увірвався у штрафний. Епізод завершився ударом Каргбо та сейвом Поповича.

"Минай" так і не спромігся бодай відіграти один гол – переконлива перемога "Динамо".

Минай – Динамо відеоогляд матчу

У фіналі "Динамо" зіграє з переможцем пари "Маріуполь" – "Ворскла". Цей матч відбудеться 24 червня.