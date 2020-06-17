Пандемія COVID-19 внесла зміни у плани УЄФА щодо міст-господарів фіналів наступних розіграшів Ліги чемпіонів. Фінал турніру сезону 2019/2020 не відбудеться у Стамбулі (Туреччина), як планувалося раніше.

УЄФА визначився з місцем проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів у 2021 і 2022 роках. Рішення прийнято офіційно за підсумками виконкому УЄФА.

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УЄФА зміщує фінали

Фінал у Стамбулі, який мав пройти у цьому році, буде перенесений на наступний рік. А фінал у Санкт-Петербурзі (Росія), відповідно, на сезон-2021/22.

УЄФА вирішив провести решту матчів Ліги чемпіонів цього сезону у рамках "фіналу восьми" у Лісабоні (Португалія).

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