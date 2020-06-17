УЄФА офіційно змінив міста фіналів Ліги чемпіонів
Пандемія COVID-19 внесла зміни у плани УЄФА щодо міст-господарів фіналів наступних розіграшів Ліги чемпіонів. Фінал турніру сезону 2019/2020 не відбудеться у Стамбулі (Туреччина), як планувалося раніше.
УЄФА визначився з місцем проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів у 2021 і 2022 роках. Рішення прийнято офіційно за підсумками виконкому УЄФА.
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УЄФА зміщує фінали
Фінал у Стамбулі, який мав пройти у цьому році, буде перенесений на наступний рік. А фінал у Санкт-Петербурзі (Росія), відповідно, на сезон-2021/22.
УЄФА вирішив провести решту матчів Ліги чемпіонів цього сезону у рамках "фіналу восьми" у Лісабоні (Португалія).
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Де пройдуть фінали ЛЧ
- 2020 – Лісабон (стадіон у процесі обговорення)
- 2021 – Стамбул (Олімпійський стадіон Ататюрк)
- 2022 – Санкт-Петербург (Стадіон Санкт-Петербург)
- 2023 – Мюнхен (Арена Мюнхен)
- 2024 – Лондон (Вемблі)