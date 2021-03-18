У Києві обмежили доступ фанів на футбольні матчі, результати ЛЧ: топ-новини спорту 17 березня

У Києві на три тижні обмежили доступ фанатів на футбольні матчі, а в Лізі чемпіонів визначилися усі чвертьфіналісти. Огляд головних новин спорту за 17 березня читайте у дайджесті Спорт24.

У Києві на три тижні заборонили доступ глядачів на футбольні матчі до стабілізації епідемічної ситуації. Рішення набуває чинності 18 березня.

До речі Матчі збірної України перенесли зі Львова до Києва

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що у Києві складна ситуація з розповсюдженням коронавірусу.

"Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки.

При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити!", – наголосив Микола Поворозник.

Таким чином, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Рома у Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться без глядачів.

Матчі збірної України без глядачів

Зважаючи, що обмеження у Києві діятимуть протягом 3 тижнів, швидше за все, без глядачів відбудуться й матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022.

Збірна України 28 та 31 березня на НСК "Олімпійський" зіграє проти Фінляндії та Казахстану відповідно.

Український боксер Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу може зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскаром Вальдесом.

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33-річний Ломаченко, який виступає у легкій вазі, сказав, що може перейти у другу напівлегку вагу та зустрітися з Вальдесом. За словами українця, бій з Вальдесом залежить від промоутера Боба Арума.

Я можу спуститися у другу напівлегку вагу, але я вибрав для себе шлях у легкій. Якщо говорити про другу напівлегку і бій з Оскаром Вальдесом, то все залежить від умов, які запропонує Боб Арум,

– сказав Ломаченко.

Журналіст Televisa Sonora Даніель Гастелум повідомив, що Вальдес розпочав переговори про бій з Ломаченком.

У лютому 2021 року Вальдес нокаутував Мігеля Берчельта і став чемпіоном WBC у першій легкій вазі.

17 березня відбулися останні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Путівки до чвертьфіналу вибороли мюнхенська Баварія та лондонський Челсі.

До слова Фанати зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі

Баварія за сумою двох матчі пройшла Лаціо. У першій грі чемпіони Німеччини здобули переконливу перемогу 4:1, тому в домашньому матчі обмежилися звитягою 2:1.

У паралельному поєдинку Челсі приймав Атлетіко з Мадриду. "Сині" здобули перемогу на виїзді з рахунком 1:0. Відтак, іспанцям потрібно було забивати мінімум один м'яч.

Однак у першому таймі Хахім Зієш відзначився голом та ускладнив завдання мадридцям. Під завісу гри "матрацники" залишися у меншості через вилучення Савіча.

Наприкінці гри Челсі відзначився вдруге та переміг 2:0.

Усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів:

ПСЖ

Ліверпуль

Боруссія Дортмунд

Порту

Манчестер Сіті

Реал

Баварія

Челсі

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 19 березня.