Фанати зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі
Фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 у Стамбулі (Туреччина) може відбутися з глядачами на трибунах. В УЄФА сподіваються, що мінімальна кількість фанатів зможе відвідати фінал.
Джерело:ESPN
Фанати повернуться завдяки вакцинації
В УЄФА позитивно налаштовані щодо допуску фанатів на матч з огляду на те, що в Європі набирає обертів вакцинація від коронавірусу.
До речі УЄФА не розглядає проведення Євро-2020 без глядачів
Фінальний матч Ліги чемпіонів має відбутися 29 травня на Олімпійському стадіоні.
Стамбул мав прийняти фінал у 2020 році, але через пандемію COVID-19 вирішальний матч перенесли у Лісабон (Португалія).
Олімпійський стадіон у Стамбулі приймав легендарний фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2004/05, коли Ліверпуль зробив камбек у матчі з Міланом (3:3) і виграв по пенальті (3:2).
Хто залишився у Лізі чемпіонів
Наразі завершується стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. До чвертьфіналу вже вийшли 6 команд:
- Ліверпуль
- ПСЖ
- Порту
- Боруссія Дортмунд
- Реал
- Манчестер Сіті
Ще дві путівки 17 березня розіграють Баварія з Лаціо та Челсі з Атлетіко.
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