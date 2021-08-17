24 футболісти для збірної України, смерть олімпійського чемпіона: топ-новини спорту 16 серпня

Збірна України оголосила заявку з 24 футболістів на матчі у вересні. Помер дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий. Такими були головні новини у світі спорту в понеділок, 16 серпня

Заявка збірної України

В Українській асоціації футболу оголосили список із 24 гравців, який викликали на матчі збірної України у вересні. Ще 8 футболістів потрапили до резервного списку.

Варто відзначити, що до заявки не потрапив воротар Андрій Пятов. Є Євген Коноплянка – лише у резервному списку, як і Віктор Коваленко.

Зважаючи, шо збірна України без тренера, то заявку формував не тренерський штаб, а комітет національних збірних УАФ, яким керують Олег Блохін та Олексій Михайличенко.

Помер Володимир Голубничий

На 86-у році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий. Він спеціалізувався на спортивній ходьбі, двічі встановлював світові рекорди на дистанції 20 кілометрів.

На Олімпіаді в Римі-1960 та Мехіко-1968 ставав переможцем.

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