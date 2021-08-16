Маріуполь – Чорноморець 2:3

Голи: Кулаков, 13, Мишньов, 82 (пен) – Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путря, 56 (пен)

До цього матчу обидві команди ще в цьому сезоні не перемагали. У Маріуполя була одна нічия в активі, Чорноморець три стартові тури програв.

Це був матч, в якому зійшлися гравці, орендовані в Шахтаря проти команди, яка складалася з футболістів, орендованих у Динамо. Так, у стартовому складі Маріуполя було одразу шестеро гравців, які належать донецькому клубу. В Чорноморця виявилося одразу восьмеро орендованих динамівців.

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Команди активно розпочали матч, не затримуючи м'яч в центрі поля надовго. За ними прийшли і перші удари по воротах. Тож невдовзі після початку гри були забиті і перші голи.

Першими відзначилися господарі поля – Хромей вивів на ударну позицію Кулакова, і нападник у штрафному майданчику вже у падінні таки проштовхнув м'яч повз Кучерука.

Та за декілька хвилин Чорноморець зумів зрівняти рахунок – після навісу від Авагімяна м'яч відлетів до Михайленка, і той потужно пробив у дальній кут.

За декілька хвилин Михайленко міг оформити і дубль, але м'яч після його удару головою влучив у штангу.

Загалом до кінця першого тайму "моряки" створили декілька моментів, щоб відзначитися, але на перерву пішли за нічийного рахунку.

Однак мало не одразу після поновлення гри Чорноморець такий вийшов вперед в цьому матчі. Авагімян наважився на дальній удар в кут за воротарем. Як Кудрик у стрибку не намагався до нього дотягнутися – нічого не вдалося.

На 54-й хвилині ситуація для Маріуполя стала ще гіршою – арбітр призначив пенальті за гру рукою Мампассі. Удар з позначки чітко реалізував Путря. До слова, він, як і Авагімян, свого часу виступали за Маріуполь.

Шанс на порятунок Маріуполь отримав на 82-й хвилині, коли арбітр ще раз призначив пенальті в цьому матчі – цього разу у ворота Чорноморця за фол Дубка. Мишньов чітко реалізував удар з позначки.

Але врятуватися від поразки Маріуполю не вдалося. Хоча навіть вже у компенсований арбітром час воротар Кудрик пішов у штрафний на подачу з кутового.

Відеоогляд матчу Маріуполь – Чорноморець

Чорноморець здобуває першу перемогу в сезоні. І підіймається з дна турнірної таблиці. Натомість на передостаннє місце опускається Маріуполь.