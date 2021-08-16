Помер Володимир Голубничий 16 серпня в лікарні. Останні кілька днів лікарі боролися за його життя, але врятувати так і не вдалося. Що було причиною смерті – поки невідомо.

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Що відомо про Володимира Голубничого

Перший світовий рекорд зі спортивної ходьби на 20 кілометрів Володимир Голубничий встановив, коли йому було 19 років. У 1955 році він пройшов цю дистанцію за 1:30:36 годин. Через чотири роки він покращив свій результат, знову становивши рекорд – 1:27:04 годин.

Двічі перемагав на Олімпійських іграх – в Римі-1960 і Мехіко-1968.

Загалом за кар’єру він брав участь у п’яти Олімпійських іграх, на чотирьох з яких вигравав медалі – в Римі-1960 і Мехіко-1968 золото, в Мюнхені-1972 – срібло, а в Токіо-1964 – бронзу.

Також серед його здобутків – повний комплект нагород чемпіонату Європи: у 1962 році він здобув бронзу, у 1966 – срібло, а у 1974 став переможцем турніру.

У 2012 році числі 24 найкращих легкоатлетів сучасності був обраний членом Зали слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Про час і місце прощання з Володимиром Голубничим буде повідомлено згодом.