Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон 16 серпня став переможцем гран-прі Іспанії сезону-2020. Хемілтон виграв 4-у гонку в сезоні.

Хемілтон вдало стартував і завдяки вдалій тактиці нікому не віддав перемогу, пише 24 канал. Другим в Іспанії фінішував Макс Ферстаппен, а третім – Валттері Боттас.

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There’s no stopping @LewisHamilton today!



The Mercedes driver seals his 4️⃣th win of 2020 Verstappen takes second, Bottas finishes third

#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/PAUD1qxOOE — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Хід гонки

Старт гран-прі Іспанії запам'ятався невдачею Валттері Боттаса, який з другої сходинки опустився на 4-у. Фіна випередили Ферстаппен та Стролл. Якщо Ленса фіну вдалося обігнати, то Ферстаппен пішов у відрив.

Перше місце впевнено зберіг Хемілтон. Після серії піт-стопів ситуація на трасі кардинально не змінилися. Через пізній заїзд у бокси декілька позицій втратив Шарль Леклер.

Водночас на 34-у колі на горизонті з'явилися дощові хмари, що могло свідчити про наближення дощу. Синоптики давали тільки 20%, що гонка буде мокрою.

На 37 колі справжня біда сталася у Ferrari. У 15 повороті розвернуло Леклера і його двигун начебто заглухнув під час виходу з 14-го повороту. Леклера попросили заїхати в бокси, після чого він зійшов з гонки.

LAP 38/56: YELLOW FLAG



Charles Leclerc spins and then comes to a halt



He eventually restarts his engine but rejoins in P20#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/vtvTl4o5Ru — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

До 48 кола на трасі серед гонщиків, які не заїжджали у бокси двічі, залишилися тільки Хемілтон, Боттас і Феттель. Ймовірно, вони чекали на обіцяний дощ.

На наступному колі Боттас заїхав у бокси і пропустив Ферстаппена, який збільшив свій відрив до 7 секунд. На 50-у колі в боксах нарешті побував і Хемілтон та зберіг лідерство.

Феттель після спілкування з боксами вирішив залишитися на трасі та їхати на старій гумі до кінця гонки.

Додали перцю в гонку судді, які вирішили оштрафувати Серіхо Переса на 5 секунд. Мексиканець був покараний за ігнорування синіх прапорів. Аналогічний штраф отримав Квят.

На 57-у колі Стролл завдяки DRS легко пройшов Феттеля і міг почати атакувати, щоб скоротити відставання від оштрафованого партнера по Racing Point Переса.

Ще через декілька кіл Феттеля пройшов Сайнс. Албон німця обійти не зміг.

LAP 60/66



Ferrari 2020 v Ferrari 2021, as Vettel and Sainz battle for P6



And the McLaren driver - who replaces Vettel at Ferrari next year - eventually wins out#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/KbL7tWXrG4 — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

Результати гонки