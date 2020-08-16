Формула-1: Хемілтон легко виграв гран-прі Іспанії, Ферстаппен фінішував другим
Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон 16 серпня став переможцем гран-прі Іспанії сезону-2020. Хемілтон виграв 4-у гонку в сезоні.
Хемілтон вдало стартував і завдяки вдалій тактиці нікому не віддав перемогу, пише 24 канал. Другим в Іспанії фінішував Макс Ферстаппен, а третім – Валттері Боттас.
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Хід гонки
Старт гран-прі Іспанії запам'ятався невдачею Валттері Боттаса, який з другої сходинки опустився на 4-у. Фіна випередили Ферстаппен та Стролл. Якщо Ленса фіну вдалося обігнати, то Ферстаппен пішов у відрив.
Перше місце впевнено зберіг Хемілтон. Після серії піт-стопів ситуація на трасі кардинально не змінилися. Через пізній заїзд у бокси декілька позицій втратив Шарль Леклер.
Водночас на 34-у колі на горизонті з'явилися дощові хмари, що могло свідчити про наближення дощу. Синоптики давали тільки 20%, що гонка буде мокрою.
На 37 колі справжня біда сталася у Ferrari. У 15 повороті розвернуло Леклера і його двигун начебто заглухнув під час виходу з 14-го повороту. Леклера попросили заїхати в бокси, після чого він зійшов з гонки.
До 48 кола на трасі серед гонщиків, які не заїжджали у бокси двічі, залишилися тільки Хемілтон, Боттас і Феттель. Ймовірно, вони чекали на обіцяний дощ.
На наступному колі Боттас заїхав у бокси і пропустив Ферстаппена, який збільшив свій відрив до 7 секунд. На 50-у колі в боксах нарешті побував і Хемілтон та зберіг лідерство.
Феттель після спілкування з боксами вирішив залишитися на трасі та їхати на старій гумі до кінця гонки.
Додали перцю в гонку судді, які вирішили оштрафувати Серіхо Переса на 5 секунд. Мексиканець був покараний за ігнорування синіх прапорів. Аналогічний штраф отримав Квят.
На 57-у колі Стролл завдяки DRS легко пройшов Феттеля і міг почати атакувати, щоб скоротити відставання від оштрафованого партнера по Racing Point Переса.
Ще через декілька кіл Феттеля пройшов Сайнс. Албон німця обійти не зміг.
Результати гонки
- Хемілтон
- Ферстаппен
- Боттас
- Стролл
- Перес
- Сайнс
- Феттель
- Албон
- Гаслі
- Норріс