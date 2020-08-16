Іспанська "Севілья" 16-го серпня стала першим фіналістом Ліги Європи сезону 2019/2020. У півфіналі "Севілья" здолала англійський "Манчестер Юнайтед".

Севілья – Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Сусо, 26, Де Йонг, 78 – Фернандеш, 9

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Хід півфіналу

Старт матчу не віщував нічого поганого для "Севільї", але саме іспанці першими пропустили, пише 24 канал.

"Червоні дияволи" заробили пенальті після використання системи VAR: одинадцятиметровий впевнено реалізував португалець Бруну Фернандеш.

На 14-й хвилині рахунок міг стати 2:0. Фред у штрафному "прибрав" оборонця та пробив. На жаль для бразильця, він не влучив у ствір воріт.

Перший гострий момент у "Севільї" був на 16-й хвилині. Окампос у штрафному вийшов на ударну позицію та пробив. Де Хеа блискуче парирував удар.

"Севілья" домінувала після пропущеного голу і втілила перевагу у гол. Іспанці розгорнули швидку атаку через лівий фланг і Регілон прострілив на Сусо. Останній впевнено прошив Де Хеа.

Англійці відповіли на контроль "Севільї" гострим ударом Марсіаля. Француз пробив з-за меж штрафного, але не влучив.

На 39-й хвилині воротаря "Севільї" Бону зі штрафного потурбував Решфорд. Голкіпер не без проблем парирував удар.

Уже в компенсований до першого тайму час "Севілья" грубо обрізалася на своїй половині поля. Цим майже скористався Фернандеш.

Бруну завдав дальнього удару, проте Бону здійснив прекрасний порятунок.

Відразу по перерві Бону в чергове врятував "Севілью". Грінвуд опинився на розкішній ударній позиції, але голкіпер вчасно зблизився з хавбеком та відвів загрозу.

Ще через декілька хвилин Бону довелося знову рятувати партнерів. Марсіаль з близької відстані намагався прошити воротаря, але той парирував удар.

На 53 хвилині Бону став Богом для "Севільї": після того, як Банега втратив м'яч, Марсіаль вийшов віч-на-віч з воротарем, але переграти голкіпера не зміг.

"Севілья" помітно підсіла після перерви і гол у ворота іспанців помітно назрівав. Однак провести швидкий гол у другому таймі МЮ не вдалося.

У середині тайму "Севілья" перехопила ініціативу, але іспанцям не вдавалося створювати справді гострі моменти.

Несподівано на 78 хвилині "Севілья" вийшла вперед. Навас з правого флангу навісив на Де Йонга і той легко прошив Де Хеа. Після голу між гравцями МЮ Фернендешом та Ліндельофом виникла гаряча словесна перепалка.

До завершення матчу футболісти МЮ так і не встигли відігратися. У фіналі "Севілья" зіграє з переможцем пари "Інтер" – "Шахтар".

Севілья – Манчестер Юнайтед відеоогляд