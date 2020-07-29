Чісора вульгарно відреагував на танець Усика під час підготовки до бою: фото 18+
Олександр Усик весело готується до бою проти Дерека Чісори. Сам британець не надто підтримує веселий ритм українця, реагуючи на деякі його фото та відео доволі вульгарно.
Цього разу Усик опублікував танці поблизу боксерської груші. Відео він виклав у соцмережах та підписав "Танці, вправи і очікування бою з Дереком".
Оце так: Більше жодного слова: Усик кардинально змінив ставлення до критики фанатів
Сам Чісора відреагував на це відео, в коментарях опублікувавши фотографію з середнім пальцем.
Усик – Чісора: коротко про бій
- Олександр Усик повинен був провести бій проти Дерека Чісори 23 травня в Лондоні на O2 Arena. Але через пандемію коронавірусу цей бій перенесли.
- Нова дата бою Усик – Чісора, як і місце проведення, ще не узгоджені. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в жовтні 2020 року.
- Боксери продовжують підтримувати форму, займаючись в залах.