Олександр Усик весело готується до бою проти Дерека Чісори. Сам британець не надто підтримує веселий ритм українця, реагуючи на деякі його фото та відео доволі вульгарно.

Цього разу Усик опублікував танці поблизу боксерської груші. Відео він виклав у соцмережах та підписав "Танці, вправи і очікування бою з Дереком".

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Сам Чісора відреагував на це відео, в коментарях опублікувавши фотографію з середнім пальцем.

Усик – Чісора: коротко про бій