Бій видатних боксерів, багаторазових чемпіонів світу та членів Міжнародного залу боксерської слави – Віталія та Володимира Кличко – на думку всіх причетних до світу єдиноборств, став би подією століття в боксі.

Однак, з огляду на обіцянку дану братами Кличками своїй мамі – ніколи не битися в рингу, цей мегабій залишився ілюзією і мрією. Але тим не менш, він до цих пір розбурхує уяву експертів і фанатів.

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Голоси розділилися

Телекомпанія BT Sports провела опитування серед британський чемпіонів світу з боксу, попросивши їх визначити переможця гіпотетичної битви Віталія та Володимира Кличко. З величезною перевагою переміг старший брат, чинний мер Києва.

Свої голоси за нього віддали шість з семи опитаних зірок британського боксу – Джо Кальзаге, Девід Хей, Амір Хан, Джош Тейлор, Річі Вудхолл і Карл Фремптон. Бій Володимиру віддав тільки Ріккі Хаттон.

"Я вибрав би Віталія. Просто тому, що у нього був кращий підборіддя", – зазначив Ріккі Хаттон. Девід Хей виявився лаконічним, заявивши – "Віталій переміг би". "Віталій обіграв би Володимира. Він був хоробріший і агресивніший", – вважає Амір Хан. Річі Вудхолл, ексчемпіон світу в середній і напівсередній вазі, зазначив, що "Віталій був більш небезпечним в рингу. Володимир більше дбав про свою безпеку".

А ось Ріккі Хатон більше був вражений Володимиром. "Важко сказати, хто з них виграв би – стилі братів дуже схожі. Але я все ж віддам невелику перевагу Володимиру".