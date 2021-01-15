У німецькому Оберхофі 15 січня відбулася чоловіча естафета у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу в естафеті здобула збірна Франції. Українська команда – 6-а.

"Срібло" естафети виграли норвежці. "Бронзою" в чоловічій естафеті задовольнилися італійці. Про це повідомляє 24 канал.

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Результати гонки

1. Франція

2. Норвегія

3. Італія

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6. Україна

Хід гонки

За результатами першого етапу, на якому біатлоністи трималися у тісній групі, в лідери вийшла Італія та Німеччина. Україна завдяки вдалій стрільбі Артема Тищенка не вилетіла з боротьби.

За підсумками другого етапу Італія зберегла лідерство. Лукас Хоффер з дивовижною швидкістю відпрацював на стрільбі та вирвався вперед. Услід за Італією йшла Франція на чолі Канте Фійона-Має та Німеччина з Бенедиктом Доллем.

Суттєво покращив позицію збірної України Дмитро Підручний, який без жодного додаткового патрона відпрацював на стрільбі. Він підняв Україну на 6-е місце.

Уже на першій "лежці" третього етапу Італія втратила свою перевагу. Томас Бормоліні використав запасні патрони, тому Арнд Пайффер (Німеччина) та Фаб'єн Клод впритул наблизилися до нього.

Вдала стрільба українця Антона Дудченка залишила Україну на 6-й сходинці після етапу Дмитра Підручного.

Super impressive from Giacomel to hold his own against athletes like @fabien_claude1 and Peiffer! #OBE21 Knocking down all 5 targets in 18 seconds. @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/4uOql3AKD2 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 15, 2021

На "стійці" Бормоліні відпрацював відмінно, тому тимчасово зберіг лідерство. Однак переслідувачі швидко його "нагнали" та випередили.

Знову неймовірно швидку стрільбу продемонстрував Антон Дудченко. Це дозволило передати естафету 6-м. Від 5-ї Швейцарії нашу збірну відділяло всього 24 секунди.

На передостанню стрільбу разом прийшли німець Філіпп Хорн та француз Емільєн Жаклен. Німець "спіймав" аж 3 штрафні кола та пропустив вперед Домініка Віндіша з Італії та норвежця Йоганнеса Бьо.

Українець Артем Прима на дистанції пропустив росіянина Едуарда Латипова та посідав 7-е місце. На "лежці" він використав усього один запасний птарон.

Француз Жаклен наодинці прийшов на останню стрільбу, використав один запасний патрон і приніс Франції перемогу в гонці. Друге місце для Норвегії вирвав Бьо. Третім прийшов італієць Віндіш.

Артем Прима надзвичайно швидко відпрацював на "стійці" та вирвав для України 6-е місце! Українці продемонстрували найкращу стрільбу в естафеті – всього 2 запасні патрони і жодного штрафного кола.