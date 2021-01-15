Чоловіча збірна України посіла високе 6-е місце в естафеті, перемога Франції
У німецькому Оберхофі 15 січня відбулася чоловіча естафета у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу в естафеті здобула збірна Франції. Українська команда – 6-а.
"Срібло" естафети виграли норвежці. "Бронзою" в чоловічій естафеті задовольнилися італійці. Про це повідомляє 24 канал.
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Результати гонки
1. Франція
2. Норвегія
3. Італія
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6. Україна
Хід гонки
За результатами першого етапу, на якому біатлоністи трималися у тісній групі, в лідери вийшла Італія та Німеччина. Україна завдяки вдалій стрільбі Артема Тищенка не вилетіла з боротьби.
За підсумками другого етапу Італія зберегла лідерство. Лукас Хоффер з дивовижною швидкістю відпрацював на стрільбі та вирвався вперед. Услід за Італією йшла Франція на чолі Канте Фійона-Має та Німеччина з Бенедиктом Доллем.
Уже на першій "лежці" третього етапу Італія втратила свою перевагу. Томас Бормоліні використав запасні патрони, тому Арнд Пайффер (Німеччина) та Фаб'єн Клод впритул наблизилися до нього.
Вдала стрільба українця Антона Дудченка залишила Україну на 6-й сходинці після етапу Дмитра Підручного.
На "стійці" Бормоліні відпрацював відмінно, тому тимчасово зберіг лідерство. Однак переслідувачі швидко його "нагнали" та випередили.
Знову неймовірно швидку стрільбу продемонстрував Антон Дудченко. Це дозволило передати естафету 6-м. Від 5-ї Швейцарії нашу збірну відділяло всього 24 секунди.
На передостанню стрільбу разом прийшли німець Філіпп Хорн та француз Емільєн Жаклен. Німець "спіймав" аж 3 штрафні кола та пропустив вперед Домініка Віндіша з Італії та норвежця Йоганнеса Бьо.
Українець Артем Прима на дистанції пропустив росіянина Едуарда Латипова та посідав 7-е місце. На "лежці" він використав усього один запасний птарон.
Артем Прима надзвичайно швидко відпрацював на "стійці" та вирвав для України 6-е місце! Українці продемонстрували найкращу стрільбу в естафеті – всього 2 запасні патрони і жодного штрафного кола.
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