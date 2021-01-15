Колишній футболіст Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре повертається в Україну. Ексгравець донецького Металурга працюватиме в Олімпіку.

Як повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital, Яя Туре повертається до України. Івуарієць увійде до тренерського штабу Олімпіка.

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Наразі Олімпік очолює український тренер Ігор Климовський.

Донецький Олімпік після 12 зіграних матчів у чемпіонаті України посідає 7-е місце. Команда ставить ціль боротися за єврокубки.

Олімпік підтверджує призначення

Президент Олімпіка Владислав Гельзін підтвердив, що Яя Туре увійде до тренерського штабу донецького клубу. Про це повідомляє Meta Ratings.

"Так, можу підтвердити, що Яя Туре увійде до тренерського штабу Олімпіка. Ми сподіваємося, що його багатий досвід виступів у клубах-грандах європейського футболу допоможе нашій команді.

Розраховуємо, що університети, які він пройшов у Барселоні та Манчестер Сіті, він передасть нинішнім футболістам Олімпіка. Їм буде, чому повчитися у такого сильного в минулому гравця, як Туре", – сказав Гельзін.

Він заявив, що терміни контракту з Туре ще не обговорював. За його словами, 19 січня Туре з'явиться у розташуванні Олімпіка на зборі в Туреччині.

У коментарі Footboom Гельзін сказав, що посада Туре – помічник головного тренера.

Що відомо про Туре та зв'язок з Україною

Європейська частина кар'єри Туре розпочала у бельгійському Беверені, після чого у 2003 році він став гравцем донецького Металурга.

З України у 2005 році він переїхав у Грецію, де рік захищав кольори Олімпіакоса. Ще через рік івуарієць вже був у французькому Монако.

З 2007 до 2010 року Туре грав за Барселону, з якої перейшов у Манчестер Сіті. Туре оголошував про завершення кар'єри і начебто мав стати футбольним функціонером.

Втім, він відновив кар'єру та перейшов у китайський Ціндао Хайню.