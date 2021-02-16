Найкращі футболісти та тренери України-2020, новий тренер Боруссії Д: новини спорту 15 лютого

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У понеділок, 15 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
У понеділок, 15 лютого, відбулася церемонія вручення нагород щорічної премії "Футбольні зірки України-2020", яку організовує Українська асоціація футболу (УАФ) спільно з Всеукраїнською асоціацією футболістів.
До теми Віктор Циганков та Віктор Скрипник – найкращі футболіст та тренер України-2020
Боруссія Дортмунд визначилася з тренером на наступний сезон. Влітку 2021 року "джмелів" очолить німецький тренер Марко Розе.
Чинний клуб Марко Розе Боруссія Менхенгладбах оголосила, що тренер покине команду по завершенню сезону-2020/2021. Контракт Розе з "жеребцями" розрахований до 30 червня 2022 року.
Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У четвертому колі 26-річна українка програла Джесіці Пегулі з США – 4:6, 6:3, 3:6.
За трохи менше 2 годин матчу Світоліна оформила чотири ейси, зробила три подвійні помилки і реалізувала три брейкпоінта з шести. У свою чергу, Пегула зробила чотири подачі на виліт, зробила дві подвійні помилки і реалізувала чотири брейкпоінта з 14.
Вихід в 1/8 фіналу турніру "Великого шолома" приніс українці 245 920 доларів призових "брудними". У 2018-му і 2019 роках Еліна Світоліна пробилася на Відкритому чемпіонаті Австралії в чвертьфінал, а в 2020-му поступилася іспанці Гарбінє Мугурусі в поєдинку третього кола.Темношкірий футболіст Ворскли хоче грати в збірній України
Ганський захисник Наджееб Якубу, який виступає за полтавську Ворсклу, заявив, що має бажання в майбутньому виступати за збірну України.
За словами футболіста, якщо в нього буде така можливість, він хотів би отримати українське громадянство та виступати за збірну України.
"Так, перший темношкірий гравець. Я хочу. Звичайно, якщо є така можливість – я згоден. Мені подобається тут. Україна – мій другий дім. Гана – мій дім, де я виріс. Але… Не важливо якого ми кольору. Це про серце", – розповів Наджееб Якубу.