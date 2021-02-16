Найкращі футболісти та тренери України-2020, новий тренер Боруссії Д: новини спорту 15 лютого

У понеділок, 15 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

У понеділок, 15 лютого, відбулася церемонія вручення нагород щорічної премії "Футбольні зірки України-2020", яку організовує Українська асоціація футболу (УАФ) спільно з Всеукраїнською асоціацією футболістів.

До теми Віктор Циганков та Віктор Скрипник – найкращі футболіст та тренер України-2020

Найкращий футболіст України – Віктор Циганков (Динамо Київ)

Найкраща футболістка України – Дар'я Апанащенко

Найкращий молодий гравець (1999 р.н.. і молодше) – Ілля Забарний (Динамо Київ)

Найкращий футболіст-легіонер, який грає за кордоном – Руслан Маліновський (Аталанта, Італія)

Найкращий футболіст-легіонер, який грає в Україні – Тайсон (Бразилія, Шахтар Донецьк)

Найкращий тренер України (чоловічі команди) – Віктор Скрипник (Зоря Луганськ)

Найкращий тренер України (жіночі команди) – Роман Заєв (Схід, Стара Маячка)

Найкращий тренер України, який працює за кордоном – Сергій Ребров (Ференцварош, Угорщина)

Найкращий гравець з футзалу (чоловіки) – Петро Шотурма (Продексім Херсон)

Найкращий гравець з футзалу (жінки) – Ксенія Гриценко (Ель-Кувейт, Кувейт)

Найкращий гравець з пляжного футболу (чоловіки) – Максим Войток (ВІТ)

Найкращий гравець з пляжного футболу (жінки) – Марія Тихонова (Мрія-2006 Одеська область)

Автор найкращого голу – Геннадій Пасіч (Верес Рівне).

Символічна збірна України (11 гравців – чоловіки) – Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльський, Тайсон, Циганков, Шахаб.

Символічна збірна України (11 гравців – жінки) – Самсон, Філенко, Вороніна, Басанська, Подільська, Апанащенко, Левицька, Христюк, Йог-Етауф, Кравчук, Бойченко.

Боруссія Дортмунд визначилася з тренером на наступний сезон. Влітку 2021 року "джмелів" очолить німецький тренер Марко Розе.

Чинний клуб Марко Розе Боруссія Менхенгладбах оголосила, що тренер покине команду по завершенню сезону-2020/2021. Контракт Розе з "жеребцями" розрахований до 30 червня 2022 року.

Боруссія Дортмунд і Боруссія Менхенгладбах – "сусіди" у турнірній таблиці Бундесліги сезону-2020/2021.

Обидві команди набрали по 33 очки та ділять 6-7 місце. Клуби програють лідеру чемпіонату Баварії вже 15 очок.

Команди ризикують не потрапити у зону єврокубків.

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У четвертому колі 26-річна українка програла Джесіці Пегулі з США – 4:6, 6:3, 3:6.

За трохи менше 2 годин матчу Світоліна оформила чотири ейси, зробила три подвійні помилки і реалізувала три брейкпоінта з шести. У свою чергу, Пегула зробила чотири подачі на виліт, зробила дві подвійні помилки і реалізувала чотири брейкпоінта з 14.

Вихід в 1/8 фіналу турніру "Великого шолома" приніс українці 245 920 доларів призових "брудними". У 2018-му і 2019 роках Еліна Світоліна пробилася на Відкритому чемпіонаті Австралії в чвертьфінал, а в 2020-му поступилася іспанці Гарбінє Мугурусі в поєдинку третього кола.

Ганський захисник Наджееб Якубу, який виступає за полтавську Ворсклу, заявив, що має бажання в майбутньому виступати за збірну України.

За словами футболіста, якщо в нього буде така можливість, він хотів би отримати українське громадянство та виступати за збірну України.

"Так, перший темношкірий гравець. Я хочу. Звичайно, якщо є така можливість – я згоден. Мені подобається тут. Україна – мій другий дім. Гана – мій дім, де я виріс. Але… Не важливо якого ми кольору. Це про серце", – розповів Наджееб Якубу.