Боруссія Дортмунд офіційно отримала нового тренера
Боруссія Дортмунд визначилася з тренером на наступний сезон. Влітку 2021 року "джмелів" очолить німецький тренер Марко Розе.
Джерело:Боруссія Менхенгладбах
Чинний клуб Марко Розе Боруссія Менхенгладбах оголосила, що тренер покине команду по завершенню сезону-2020/2021. Контракт Розе з "жеребцями" розрахований до 30 червня 2022 року.
До речі Упамекано перебереться в Баварію після закінчення сезону
Боруссія Менхенгладбах підтвердила інформацію ЗМІ, що Розе очолить Боруссію Дортмунд. Таким чином, Розе розірве контракт з теперішнім клубом.
Наразі клуб із Дортмунда очолює німець Един Терзич. Він замінив на тренерському містку "джмелів" Люсьєна Фавра, якого у 2020 році відправили у відставку через невдалі результати.
Що цікаво, Фавр з 2011 до 2015 року також очолював Боруссію Менхенгладбах.
- Боруссія Дортмунд і Боруссія Менхенгладбах – "сусіди" у турнірній таблиці Бундесліги сезону-2020/2021.
- Обидві команди набрали по 33 очки та ділять 6-7 місце. Клуби програють лідеру чемпіонату Баварії вже 15 очок.
- Команди ризикують не потрапити у зону єврокубків.
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