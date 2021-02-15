Боруссія Дортмунд визначилася з тренером на наступний сезон. Влітку 2021 року "джмелів" очолить німецький тренер Марко Розе.

Чинний клуб Марко Розе Боруссія Менхенгладбах оголосила, що тренер покине команду по завершенню сезону-2020/2021. Контракт Розе з "жеребцями" розрахований до 30 червня 2022 року.

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Боруссія Менхенгладбах підтвердила інформацію ЗМІ, що Розе очолить Боруссію Дортмунд. Таким чином, Розе розірве контракт з теперішнім клубом.

️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO — Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021

Наразі клуб із Дортмунда очолює німець Един Терзич. Він замінив на тренерському містку "джмелів" Люсьєна Фавра, якого у 2020 році відправили у відставку через невдалі результати.

Що цікаво, Фавр з 2011 до 2015 року також очолював Боруссію Менхенгладбах.