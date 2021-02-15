У понеділок, 15 лютого, в онлайн-режимі відбулася урочиста церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2020". На ній було названо найкращого футболіста і футболістку, а також найкращого тренера минулого року.

Найкращим футболістом в Україні у 2020 році став футболіст Динамо Віктор Циганков. У голосуванні він обійшов Тайсона (Шахтар) та Тараса Степаненка (Шахтар).

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Серед жінок найкращою футболісткою стала Дар'я Апанащенко – лідер національної жіночої збірної України та команди Житлобуд-1 Харків, для якої цей "Золотий м’яч" став уже третім.

Перемогу в номінації "Найкращий тренер України у 2020 році" здобув наставник Зорі Віктор Скрипник. У голосуванні протеже луганчан обійшов Мірчу Луческу та Олександра Рябоконя.

Незважаючи на всі складнощі навколо луганського клубу, під керівництвом Віктора Скрипника Зоря здобула бронзові нагороди УПЛ та гідно виступила у груповому раунді Ліги Європи.