Ганський захисник Наджееб Якубу, який виступає за полтавську Ворсклу, заявив, що має бажання в майбутньому виступати за збірну України.

За словами футболіста, якщо в нього буде така можливість, він хотів би отримати українське громадянство та виступати за збірну України.

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"Так, перший темношкірий гравець. Я хочу. Звичайно, якщо є така можливість – я згоден. Мені подобається тут. Україна – мій другий дім. Гана – мій дім, де я виріс. Але… Не важливо якого ми кольору. Це про серце", – розповів Наджееб Якубу.

Після цього у нього спитали, чи він знає хоч якісь слова українською.

"Слава Україні. Я файний хлопчик", – відповів гравець.

Варто додати, що Наджееб Якубу не може отримати українське громадянство ще як мінімум три роки. Адже він виступає за Ворсклу, а, отже, мешкає в Україні лише з 2018 року. А для отримання громадянства треба п'ять років.

Окрім того, Наджееб Якубу викликався в збірні Гани U-17 та U-20.