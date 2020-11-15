На автодромі в Стамбулі завершився гран-прі Туреччини Формули-1. Перемогу в гонці здобув пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, друге місце дісталося гонщику Racing Point Серхіо Пересу, третім фінішував пілот Ferrari Себастьян Феттель.

Валттері Боттас провів невдалу гонку, що дозволяє Максу Ферстаппену ще боротися за 2 місце загального заліку за три етапи до кінця сезону, повідомляє 24 канал.

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Також відзначимо 4 місце в загальному заліку Серхіо Переса. При цьому пілот Racing Point має всі шанси залишитися без місця у Ф-1 на 2021 рік.

Ferrari, набравши 27 очок за підсумками гонки, відірвалася від Alpha Tauri в Кубку коснтрукторов і тепер відстає від Renault всього на шість очок.

Формула 1. Загальний залік

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 307 очок

2. Валттері Боттас (Mercedes) – 197 очок

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 170 очок

4. Серхіо Перес (Racing Point) – 100 очок

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 97 очок

6. Даніель Ріккардо (Renault) – 96 очок

7. Карлос Сайнс (McLaren) – 75 очок

8. Ландо Норріс (McLaren) – 74 очка

9. Александер Албон (Red Bul) – 70 очок

10. П'єр Гасли (Alpha Tauri) – 63 очка

11. Ленс Стролл (Racing Point) – 59 очок

12. Естебан Вікон (Renault) – 40 очок

13. Себастьян Феттель (Ferrari) – 33 очка

14. Данило Квят (Alpha Tauri) – 26 очок

15. Ніко Хюлькенберг (Racing Point) – 10 очок

16. Кімі Райкконен (Alpha Romeo) – 4 очка

17. Антоніо Джовінаццо (Alpha Romeo) – 4 очка

18. Ромен Грожан (Haas) – 2 очка

19. Кевін Магнуссен (Haas) – 1 очко

20. Ніколас Латіфа (Williams) – 0 очок

21. Джордж Расселл (Williams) – 0 очок.

Кубок конструкторів. Загальний залік

1. Mercedes – 504 очка

2. Red Bull – 240 очок

3. Racing Point – 154 очка

4. McLaren – 149 очок

5. Renault – 136 очок

6. Ferrari – 130 очок

7. Alpha Tauri – 89 очок

8. Alpha Romeo – 8 очок

9. Haas – 3 очки

10. Williams – 0 очок.