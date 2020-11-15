Київське "Динамо" офіційно звернулося до директора телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова щодо неправдивої інформації у ефірі.

Йдеться про спосіб повернення заражених коронавірусом Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука та Вадима Комардіна зі стану збірної в Україну. Раніше "Динамо" повідомляло, що клуб самостійно замовив для заражених чартерний рейс.

До слова Ключові гравці збірної України отримали ушкодження в матчі з Німеччиною: імена

Цитуємо звернення дослівно:

"Директору телеканалів "Футбол 1/2/3" О.А.Денисову

Шановний пане Олександре!

ФК "Динамо" (Київ) висловлює повагу та інформує, що у ваших випусках новин міститься неправдива інформація стосовно повернення з Німеччини гравців національної збірної, які захворіли на COVID-19.

Зокрема йдеться про те, що нібито Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та менеджер збірної Вадим Комардін за сприяння УАФ будуть відправлені до Києва чартерним рейсом у неділю, 15 листопада.

Насправді названі особи вже давно знаходяться вдома, бо прибули до Борисполя ще вночі іноземним бортом, який було організовано керівництвом клубу. Про це вчора пізно увечері повідомив офіційний сайт ФК «Динамо».

Звертаємо увагу на цю прикру помилку, яка виникла з вини УАФ, і пропонуємо подати цю інформацію в ефір у коректній редакції.

Сподіваємося на плідну співпрацю в інформаційному супроводженні виступів гравців національної збірної єдиною командою.

З повагою

Віце-президент

О.Семененко", – йдеться у зверненні "Динамо".

Спалах COVID-19 в збірній України

У збірній України виявили спалах коронавірусу. Перед матчем проти Німеччини в команді п'ять позитивних результатів на COVID-19.

Зокрема, коронавірус виявили у футболістів: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка і Сергія Сидорчука, а також менеджера збірної Вадима Комардіна.