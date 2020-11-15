Новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться 28 листопада двома індивідуальними гонками у фінському Контіолахті. Саме у цій локації пройде одразу два етапи Кубка світу.

Головний тренер збірної Юрай Санітра уже визначився зі складом команди на перші етапи Кубка світу в Контіолахті. Про це тренер розповів у інтерв'ю "Суспільне Спорт".

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На особисті гонки Кубка світу Україна зможе виставляти по п'ять біатлоністів як у чоловіків, так і у жінок (за результатами минулого сезону Кубка Націй).

За словами Санітри, зі складом він визначився ще у вересні та якихось замін не планує проводити. У команду потрапили ті біатлоністи, які довели свій рівень у минулому сезоні. Відбору на перші етапи Кубка світу не буде.

Склад збірної України на перші етапи Кубка світу

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.

Жінки: Олена Підгрушна, Віта та Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дарія Блашко та Катерина Бех.

Календар Кубка світу