Збірна України з біатлону оголосила склад на перший етап Кубка світу у сезоні
Новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться 28 листопада двома індивідуальними гонками у фінському Контіолахті. Саме у цій локації пройде одразу два етапи Кубка світу.
Головний тренер збірної Юрай Санітра уже визначився зі складом команди на перші етапи Кубка світу в Контіолахті. Про це тренер розповів у інтерв'ю "Суспільне Спорт".
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На особисті гонки Кубка світу Україна зможе виставляти по п'ять біатлоністів як у чоловіків, так і у жінок (за результатами минулого сезону Кубка Націй).
За словами Санітри, зі складом він визначився ще у вересні та якихось замін не планує проводити. У команду потрапили ті біатлоністи, які довели свій рівень у минулому сезоні. Відбору на перші етапи Кубка світу не буде.
Склад збірної України на перші етапи Кубка світу
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.
Жінки: Олена Підгрушна, Віта та Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дарія Блашко та Катерина Бех.
Календар Кубка світу
- Контіолахті (Фінляндія) 28-29 листопада
- Контіолахті (Фінляндія) 3-6 грудня
- Хохфільцен (Австрія) 11-13 грудня
- Хохфільцен (Австрія) 17-20 грудня
- Оберхоф (Німеччина) 7-10 січня
- Оберхоф (Німеччина) 13-17 січня
- Антхольц–Антерсельва (Італія) 21-24 січня
- Пекін (Китай) 26 лютого – 1 березня
- Нове–Мєсто (Чехія) 11-14 березня
- Голменколлен (Норвегія) 18-21 березня
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