ФІФА опублікувала офіційний календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2022 року, який відбудеться в Катарі. Загалом буде 64 матчі.

Матч-відкриття Чемпіонату світу – 2022 відбудеться 21 листопада на стадіоні "Аль-Байт" у місті Аль-Хор, повідомляється на сайті ФІФА. Початок матчу о 13:00 за місцевим часом. За київським часом в цей період це буде 12:00.

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Загалом заплановано проведення 64 матчів, 48 з яких – на груповому етапі. Ці матчі відбуватимуться по чотири в день – о 13:00, 16:00, 19:00 та 22:00 за місцевим часом. Це зроблено для того, щоб груповий етап тривав лише 12 днів.

Матчі 1/8 фіналу та чвертьфінали розпочинатимуться о 18:00 та 22:00. На 22:00 заплановані й обидва півфінали, а також матч за третє місце. Фінал відбудеться 8 грудня, і розпочнеться о 18:00. Його прийме стадіон "Лусаіл".



Календар матчів ЧС-2022 / ілюстрація ФІФА

У ФІФА відзначили, що матчі вони будуть намагатися поставити так, щоб їх було зручно дивитися вболівальника команд по всьому світу.

Чи зіграє Україна на ЧС-2022 в Катарі

Відбір на Чемпіонат світу з футболу 2022 поки не відбувся. Жеребкування заплановано на 29 листопада 2020 року. Сам відбір розпочнеться у березні 2021 року, а закінчиться у березні 2022 року матчами плей-офф. Європа на ЧС-2022 буде представлена 13 збірними.

Усі 55 європейських збірних буде поділено на 10 груп (5 груп по 6 команд і 5 груп по 5 команд). Переможці груп отримають путівки на ЧС-2022 напряму. Команди, що посіли другі місця в групах, та дві кращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 зіграють у березні 2022 року у плей-офф, що складатиметься з двох етапів. 12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних – трьох найсильніших. Вони й отримають ще три путівки до Катару.