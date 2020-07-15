Після пандемії коронавірусу у ФІФА вирішили дещо змінити футбольні правила. І дозволили під час матчу проводити заміни до п'яти гравців, а не трьох, як було до цього. Таке ж правило буде діяти й наступного сезону.

Відповідне рішення ухвалила рада директорів IFAB, проаналізувавши сучасну ситуацію у футболі, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

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Основною причиною, чому правило про п'ять замін залишили в силі і на наступний сезон, стало піклування про здоров'я гравців. Все через стислі терміни, які команди будуть мати після закінчення цього сезону та початку другого. А також через те, що і наступний сезон буде доволі коротким, адже почнеться він пізніше, аніж зазвичай, а закінчити його треба буде вчасно через проведення великих міжнародних змагань. В першу чергу – Євро-2020.

Діятиме воно до 31 липня 2021 року. також під час міжнародних змагань, які відбуватимуться в липні – серпні 2021 року.

Залишили в силі й правило, що тренери будуть мати лише три можливості під час матчу провести свої заміни (так звані три вікна для замін). Однак заміна в перерві матчу не буде врахована як використана можливість.

Однак у ФІФА відзначають, що це рішення має рекомендаційний характер. І остаточно його повинні прийняти організатори змагань.