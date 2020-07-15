Збірна України з футболу перед стартом у Лізі націй отримає нові комплекти форми. У мережу потрапили світлини, ймовірно, двох нових комплектів форм національної команди.

За інформацією телеграм-каналу "ТАЄМНИЦІ ФУТБОЛУ", у цій формі збірна України мала виступити на Євро-2020. Офіційно чемпіонат Європи перенесений на 2021 рік.

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Форма розроблена іспанською компанією Joma. Офіційне представлення форми заплановано на найближчі дні.



Ймовірно нові комплекти форми збірної України / Фото t.me/s/tayni_footballa

Співпраця з Joma

Українська асоціація футболу (УАФ) та Joma уклали контракт у лютому 2017 року. Збірна України мала грати у фінальній частині Євро-2020 у формі від Joma.

До перенесення Євро-2020 УАФ повідомляла про розробку нового дизайну форми, в якій "синьо-жовті" виходили б на матчі турніру.

Також повідомлялося, що УАФ може змінити технічного спонсора збірної України.

Перший матч у новій формі збірна України зможе зіграти 3-го вересня. У Львові підопічні Андрія Шевченка приймуть Швейцарію у рамках першого туру Ліги націй.